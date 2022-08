Voltaço visita o Campinense-PB pela Série C

Matéria publicada em 12 de agosto de 2022, 08:14 horas

Partida válida pela última rodada da primeira fase será neste sábado, dia 13, às 17h, no Amigão

Encerrando a primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda irá visitar o Campinense-PB neste sábado, dia 13, às 17h, no estádio Amigão.

Já com a classificação garantida para a próxima fase, o técnico Rogério Corrêa poupará alguns jogadores considerados titulares, mandando a campo uma equipe alternativa.

– Muitos estão com suspensão, outros fadigados, por isso, vamos segurar alguns atletas, dando oportunidades a outros. São jogadores que têm que buscar o seu espaço dentro do grupo, porque estão jogando pouco. Mas isso não quer dizer que não vamos para Campina Grande buscar a vitória com todas as nossas forças. Não sabemos como ficará a classificação, nem ganhando, nem perdendo, não teremos como mensurar isso. Então, vamos buscar o nosso melhor e brigar pelos três pontos para encerrar esta primeira fase da melhor forma – projetou.

Na delegação tricolor que viajou para a Campina Grande-PB, nove pratas da casa foram relacionados: os goleiros Vinícius Dias e Avelino; o lateral-direito Júlio Amorim; os zagueiros Davison e Vinícius; o lateral-esquerdo Marcinho; e os volantes Pedro Thomaz, Juninho e Robinho.

O meio campo Luciano Naninho também viajou com o time e poderá fazer a sua reestreia com a camisa tricolor. Já falando de desfalques, o Voltaço tem quatro jogadores suspensos pelo terceiro cartão amarelo: o zagueiro Thomas Kayck, o lateral-direito Wellington Silva, o lateral-esquerdo Luiz Paulo e o meio-campo Matheus Alessandro.

Atualmente, o Volta Redonda está na 5ª colocação da Série C. Com isso, formaria um grupo na segunda fase com Mirassol-SP, primeiro lugar, Figueirense-SC, quarto colocado, e Remo-PA, oitavo.