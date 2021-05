Voltaço visita o Flamengo para o segundo jogo da semifinal do Carioca

Matéria publicada em 7 de maio de 2021, 23:13 horas

Volta Redonda – Na briga por uma vaga na decisão do Campeonato Carioca, o Voltaço enfrenta o Flamengo neste sábado, dia 8, às 21h05, no Maracanã, pela segunda partida da semifinal do Estadual.

Por ter sido derrotado no jogo de ida por 3 a 0, o Esquadrão de Aço precisa vencer por quatro gols de diferença para avançar à final da competição. Missão difícil, mas que o comandante Neto Colucci destaca que, dependendo do andamento do jogo, pode ser possível.

– Toda vez que você entra para jogar, disputar uma partida, você tem que acreditar na vitória. Sabemos que o Flamengo hoje é o melhor time do Brasil e um dos melhores da sul-americano. Vai ser difícil? Vai ser difícil, mas a história é construída durante o jogo. Vamos entrar para buscar a vitória, já a classificação depende da construção do jogo. Podemos fazer um gol, ganhar confiança para ir em busca demais, o time do Flamengo pode não estar em um dia inspirado e perder a confiança, a nossa estratégia pode dar muito certo e aí não tomarmos gol e conseguir fazer mais. Enfim, vamos em busca da vitória e tudo pode acontecer dentro de campo– destacou o comandante tricolor.

Neto Colucci ressaltou ainda sobre a postura que equipe precisa ter para buscar um resultado diferente no Maracanã.

– Gostaria de repetir a mesma partida que fizemos no primeiro jogo, mas sem cometer os três erros que tivemos na segunda etapa. Foram erros individuais, que desencadearam erros coletivos e tiveram como consequências os três gols do Flamengo. E também sermos mais competentes para aproveitar as chances criadas e transformá-las em gols, já que no primeiro jogo criamos chances e não soubemos aproveitá-las. Desta maneira, acredito que podemos sair com a vitória, que é muito importante – afirmou.

Para o confronto deste sábado, o técnico Neto Colucci contará com o retorno do lateral-direito Oliveira, que cumpriu suspensão automática no primeiro jogo da semifinal.