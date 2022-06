Voltaço visita o Floresta-CE para se manter no G8 da Série C

Matéria publicada em 19 de junho de 2022, 13:53 horas

Partida será nesta segunda-feira, dia 20, às 18h, no estádio Presidente Vargas

Volta Redonda- Sem muito tempo de descanso ou para celebrar o importante título da Taça Santos Dumont, o Volta Redonda já está na estrada para o seu próximo compromisso pela Série C do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, dia 20, às 18h, no estádio Presidente Vargas, o Esquadrão de Aço enfrenta o Floresta-CE brigando por uma vitória que o mantém no G8 do Brasileiro.

Autor do gol do título na quinta-feira, o zagueiro Thomas Kayck falou da importância de conquistar os três pontos no Ceará.

– Jogo muito importante fora de casa contra o Floresta. Descansamos, nos recuperamos do último e também nos preparamos muito forte para esta partida que será muito difícil, contra uma grande equipe e que precisa vencer em casa para subir na tabela. Mas estamos em um bom momento e entraremos em campo muito focados para buscar o resultado positivo, que nos mantém no G8 e no pelotão que está brigando pela classificação para a próxima fase – projetou o zagueiro, que ainda falou sobre a emoção de marcar pela primeira vez com a camisa tricolor.

– Creio que foi o primeiro gol de muitos que virão com a camisa do Voltaço. Este título era de extrema importância para nós. Estamos em uma sequência muito forte, de jogos atrás de jogos, e conseguimos coroar com este título do primeiro turno da A2, um passo muito importante na busca pelo acesso – celebrou.

O Volta Redonda está na sétima colocação, com 16 pontos ganhos.