Matéria publicada em 7 de agosto de 2021, 15:23 horas

Partida será neste domingo, dia 8, às 16h, na Arena da Amazônia

Manaus, AM – Primeiro colocado do grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda visita o Manaus-AM neste domingo, dia 8, às 16h, na Arena da Amazônia, em busca de uma vitória que o mantém na liderança da chave, independentemente dos demais resultados da rodada.

No primeiro turno, o Esquadrão de Aço venceu o confronto por 5 a 0 no Raulino de Oliveira. Entretanto, o comandante Neto Colucci afirma que o placar elástico não traduz o que foi o jogo e projeta um duelo bastante equilibrado neste domingo.

– Vimos a força do Manaus aqui no primeiro turno, quando até conseguimos vencer por 5 a 0, mas foi um placar totalmente adverso do que foi o jogo. Eles tiveram duas chances no início, mas o Vinícius foi muito bem e evitou os gols que mudariam a história da partida. E também sempre que um treinador chega a uma equipe, sabemos que a motivação aumenta, até porque é impossível um jogador ir para campo e não estar motivado para jogar, ainda mais jogando dentro de casa. Então acredito que o Manaus estará bem motivado para enfrentar o Volta Redonda, como também estaremos muito motivados para buscar a vitória fora de casa e nos manter na liderança do grupo – projetou.

Dos quatro reforços apresentados pelo Volta Redonda nesta semana, o atacante Rafael Tanque é o único relacionado para o confronto, podendo fazer a sua estreia com a camisa tricolor. O zagueiro Dilsinho, o meia Olávio e o atacante Pedrinho devem estar à disposição apenas no próximo confronto.

O Esquadrão de Aço lidera o grupo com 17 pontos ganhos, mesma pontuação do Ferroviário-CE, que tem um jogo a mais e leva a pior no saldo de gols. O Botafogo-PB é o terceiro colocado com 16 pontos, mesma pontuação do Paysandu-PA, que fecha o G4.