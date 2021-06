Voltaço visita o Paysandu-PA de olho na liderança do grupo A

Matéria publicada em 18 de junho de 2021, 17:40 horas

Belém, Pará – Vindo de duas seguidas pela Série C, o Volta Redonda visita o Paysandu-PA neste sábado, dia 19, às 17h, no estádio da Curuzu, em busca de uma vitória que poderá deixar o Esquadrão de Aço na liderança do grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. Isso porque, atualmente, o Voltaço ocupa a segunda colocação da chave com seis pontos, um atrás do líder Ferroviário-CE, que enfrenta o Tombense-MG fora de casa.

A preparação tricolor para o confronto se encerrou na manhã desta sexta-feira, dia 18, no CEJU, em Belém. Após a atividade, o comandante Neto Colucci projetou o duelo e destacou que a equipe precisa manter a mesma atitude das últimas partidas e, mesmo jogando fora de casa, não abdicar do ataque.

– Com os esforços da diretoria, viemos direto da partida do Botafogo para Belém e, com certeza, isso melhorou a nossa logística em 100%, contribuindo também para uma melhor recuperação dos atletas. Sabemos que teremos uma partida muito complicada pela frente, contra uma equipe tradicional, que venceu na rodada passada e irá tentar se impor para ter o controle do jogo, já que jogará em casa. Porém, estamos vindo em uma evolução muito boa, com duas vitórias seguidas, a equipe está competindo muito forte, jogando com intensidade, com inteligência para construir as melhores chances de gol, tendo também competência para marcar, e vamos em busca de um bom resultado, porque sabemos da importância de conquistar pontos fora de casa – destacou.

O Volta Redonda ocupa a segunda colocação do grupo A, com seis pontos ganhos, um a menos que o líder Ferroviário. O Manaus-AM, em terceiro com seis pontos, mas com um saldo de gols menor que o Voltaço, e o Altos-PI, em quarto com quatro pontos, fecham o G4.