Voltaço visita o São Bento-SP pela Série C

Matéria publicada em 18 de setembro de 2020, 14:48 horas

Volta Redonda – Vice-líder do grupo B, com 11 pontos ganhos, o Volta Redonda entra em campo pela Série C neste sábado, dia 19, às 16h, no estádio Walter Ribeiro, para enfrentar o São Bento-SP. Partida que, segundo o comandante Luizinho Vieira, é fundamental para as pretensões do Voltaço na competição.

– Vamos enfrentar um São Bento, que vem fazendo um bom campeonato Paulista A2 e tem jogadores de muita qualidade. Trabalhamos muito forte durante a semana para corrigir os erros que tivemos na rodada passada, montamos uma boa estratégia para este confronto e estamos muito focados em fazer um grande jogo e voltar a vencer, o que é muito importante para continuarmos na briga pelo G4 – destacou o comandante tricolor.

O zagueiro Luan Leite também analisou o próximo confronto tricolor pela Série C e reforçou a importância de a equipe buscar os três pontos diante do São Bento.

– Estamos vindo de um resultado negativo em casa e, com isso, este jogo fora se torna muito mais importante. Tivemos uma semana cheia de treinamentos, aproveitamos para descansar, trabalhar bastante em cima dos erros que tivemos na última partida e vamos entrar em campo para buscar esta vitória que nos mantém na parte de cima da tabela – afirmou.

Com 11 pontos ganhos, o Volta Redonda ocupa a segunda colocação do grupo B, um ponto atrás do líder Brusque-SC. Ypiranga-RS e Londrina, respectivamente, fecham o G4 da chave com os mesmos 11 pontos do Voltaço, mas levando a pior no saldo de gols.