Voltaço visita o Tombense-MG em confronto direto pelo G4

Matéria publicada em 24 de julho de 2021, 09:53 horas

Pedra Dourada, MG – Pela última rodada do primeiro turno da Série C do Campeonato Brasileiro, o Voltaço enfrentará neste sábado, dia 24, às 11h, no estádio Antônio Guimarães de Almeida, o Tombense-MG em um confronto direto pelo G4 do grupo A.

Atualmente, o Esquadrão de Aço ocupa a terceira colocação, com os mesmos 13 pontos da equipe mineira, que leva a melhor no saldo de gols.

Cenário que faz o comandante Neto Colucci definir o confronto como um “jogo de seis pontos”.

– Enfrentar o Tombense é sempre muito difícil, ainda mais pelo momento que as duas equipes estão, empatadas na vice-liderança, o que acaba tornando o confronto um jogo de seis pontos. Vamos para esta partida praticamente 100%, com exceção do Júlio que está suspenso, e isso nos traz muita força e confiança para conseguirmos um bom resultado e fecharmos este primeiro turno no G4, o que é muito importante na nossa busca pela classificação para a próxima fase – destacou.

O Volta Redonda é o terceiro colocado do grupo A, com 13 pontos ganhos, mesma pontuação do Tombense-MG, que tem um saldo de gols melhor e ocupa a vice-liderança, e um ponto a menos que a líder Ferroviário-CE. O Botafogo-PB, com 12 pontos, fecha o G4 da chave.

Treinamento

O elenco do Esquadrão de Aço fez o seu último treino antes de enfrentar o Tombense-MG na tarde desta sexta-feira, dia 23, no Centro de Treinamento da equipe mineira.

Para este confronto, o Esquadrão de Aço terá o retorno do lateral-esquerdo Luiz Paulo e do atacante Rômulo Cabral, que estava suspensos na rodada passada. Além deles, o atacante MV, recuperado de uma lesão no joelho, também está relacionado para o confronto.

O único desfalque tricolor será o lateral-direito Júlio Amorim, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.