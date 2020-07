VoltaçoTV irá transmitir jogo-treino entre Voltaço e Vasco neste sábado

Matéria publicada em 31 de julho de 2020, 14:23 horas

Partida será às 10h30, no campo do São Cristóvão

Volta Redonda – Encerrando mais uma semana da intertemporada para a Série C do Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda irá enfrentar o Vasco da Gama em um jogo-treino neste sábado, dia 1, às 10h30, no campo do São Cristóvão. O torcedor do Esquadrão de Aço poderá acompanhar a partida ao vivo pela VoltaçoTV, canal oficial do clube no youtube (www.youtube.com/Voltacotv).

– A ideia da VoltaçoTV é aproximar ainda mais o torcedor do dia a dia do clube, com entrevistas, vídeos de treinos, lives e transmissões de partidas oficiais e de jogos-treinos, como será neste sábado contra o Vasco. Tudo para que os nossos torcedores, mesmo de longe, consigam acompanhar como anda a preparação da equipe para a estreia na Série C – destacou o presidente do Voltaço Flávio Horta.

Este será o terceiro jogo-treino da intertemporada do Esquadrão de Aço. Até o momento, o Voltaço venceu o Macaé, por 2 a 0, e o Porto Real, por 4 a 0. Já a estreia do Volta Redonda na Série C será contra o Boa Esporte-MG, no dia 10 de agosto, às 18h, no estádio do Melão, em Varginha.