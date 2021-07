Voltarredondense reforça o Leiria para a disputa da Liga Portuguesa

Matéria publicada em 30 de julho de 2021, 17:58 horas

Portugal – O atacante Jonatas está de casa nova. O atleta voltarredondense acertou com o União de Leiria para a disputa da Liga Portuguesa 2021/22. Novamente no futebol lusitano, por onde atuou pelo time Sub-23 do tradicional Portimonense, ele vê a oportunidade como uma grande chance de se firmar no futebol europeu, seguindo a sua trajetória no futebol.

– Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por mais uma porta que se abre. Fui muito bem recebido por todos, estou muito feliz e bastante motivado. O Leiria é um clube grande, com história brilhante e acredito que nesta época teremos grandes conquistas – afirma o atleta.

Em sua carreira, Jonatas defendeu grandes clubes nas categorias de base, como Corinthians-SP, Confiança e Bahia, além do português Portimonense e do Najran, da Árabia Saudita. Confiante, Jonatas faz um comparativo entre o estilo do futebol europeu com o brasileiro.

– No Brasil, eles valorizam mais o lado individual e o talento do jogador, enquanto o futebol Europeu valoriza mais o conjunto, o trabalho em equipe. Estou me adaptando bem durante esses período aqui em Portugal, me dedicando muito e espero corresponder de acordo com a expectativa – ressalta Jonatas.

Treinando desde o dia 12, o atacante já chegou entrando em campo: enfrentou o Benfica B em jogo amistoso. A Liga Portuguesa começa em 15 de agosto.