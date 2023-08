VR se prepara para os Jogos Estudantis 2023

Volta Redonda – A Secretaria de Esporte e Lazer (Smel) está se preparando para os Jogos Estudantis de Volta Redonda (Jevre 2023). Por isso, promoveu um congresso técnico na sexta-feira (25). Este ano, participam 45 unidades escolares, sendo 19 escolas da rede municipal de ensino. A abertura dos jogos está marcada para 15 de setembro, às 15h, no ginásio da PET – Clube dos Funcionários, na Vila. As atividades seguem até o dia 1º de novembro nos ginásios poliesportivos e nas arenas esportivas do município.

O Congresso Técnico do Jevre, que aconteceu na Arena Esportiva , no bairro Voldac, reuniu

representantes das unidades escolares inscritas e técnicos das equipes. Todos acompanharam o sorteio das chaves para as equipes que vão disputar as modalidades coletivas e também puderam tirar dúvidas sobre o regulamento da competição.

“São milhares de atletas disputando 27 modalidades em mais de 40 dias de competição. Por isso, a participação dos técnicos e representantes das unidades no congresso é fundamental para a organização dos jogos”, disse a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, acrescentando que o número de participantes é maior do que no ano passado, quando o

primeiro Jevre após a pandemia da Covid-19 foi realizado.

As modalidades deste ano são: Atletismo; Badminton; Basquetebol; Basquetebol 3 x 3; Beach Tênis; Cabo de Guerra; Câmbio; Futebol; Futebol Society; Futsal; Futevôlei; Ginástica Artística; Ginástica de Trampolim; Ginástica Rítmica; Handebol; Judô; Karatê; Natação; Queimada; Skate – Street; Taekwondo; Tênis de Campo; Tênis de Mesa; Teqball; Vôlei de Praia; Voleibol e Xadrez.

O Jevre 2023 será disputado em cinco categorias etárias: Sub-9 (nascidos em 2014 e 2015); Sub-11 (nascidos em 2012 e 2013); Sub-13 (nascidos em 2010 e 2011); Sub-15 (nascidos em 2008 e 2009) e Sub-17 (nascidos em 2006 e 2007).

Primeiros colocados recebem medalhas

Os alunos/atletas que conquistarem o 1º, 2º e 3º lugares em cada modalidade serão premiados com medalhas e também haverá premiação para a equipe campeã geral do Jevre 2023, utilizando o critério de quadro geral de medalhas, no padrão Jogos Olímpicos.