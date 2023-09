VR: Segunda etapa do Festival Paralímpico acontece neste sábado

Volta Redonda – A segunda etapa do Festival Paralímpico Loterias Caixa está marcada para este sábado (23), das 8h30 até 12h30, em Volta Redonda. A primeira etapa aconteceu em maio deste ano e, novamente, as atividades serão desenvolvidas na Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula), no bairro Voldac.

O evento tem como objetivo promover a experimentação esportiva para crianças e jovens, entre 8 e 17 anos, com ou sem deficiência. As modalidades praticadas serão Atletismo, Parabadminton, Vôlei Sentado e Parataekwondo (esporte que estreou nas Paralimpíadas de Tóquio, em 2020).

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, destacou que esta é a terceira vez consecutiva que o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) escolhe Volta Redonda para sediar o evento, que aconteceu em 2021, 2022 e em maio de 2023.

“Acredito que a escolha por Volta Redonda seja um reconhecimento do nosso trabalho. O Festival Paralímpico Loterias Caixa acontece simultaneamente em outras cidades do país e, como o município desenvolve um trabalho inclusivo para as quatro deficiências física, visual, auditiva e intelectual, temos este reconhecimento nacional”, disse a secretária, acrescentando que a primeira fase do festival em 2023 reuniu 202 pessoas na Arena Esportiva.

Inscrições

Vale lembrar que quem participou da primeira etapa do Festival Paralímpico em Volta Redonda, que aconteceu no último dia 20 de maio, está automaticamente inscrito para a segunda etapa. Entretanto, interessados em participar podem se inscrever até o dia do evento. Outras informações pelos telefones: (24) 3339-2105 ou 3339-2465.