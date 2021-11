Xavi é liberado pelo Al Sadd e pode voltar ao Barcelona como técnico

Matéria publicada em 5 de novembro de 2021, 17:59 horas

Bengaluru (Índia)- Xavi Hernández está livre para assumir como técnico do Barcelona agora que o clube catalão pagou a cláusula de rescisão de seu contrato com o Al Sadd, informou o time catari nesta sexta-feira (5). As informações são da Agência Brasil.

O Al Sadd concordou em liberar Xavi, que deve tomar as rédeas do time no qual desfrutou de uma carreira ilustre como jogador na esteira da demissão de Ronald Koeman.

“Xavi nos informou alguns dias atrás sobre seu desejo de ir para Barcelona neste momento em particular por causa da situação crítica que o time de sua cidade-natal está atravessando, e entendemos isso e decidimos não impedi-lo”, disse o presidente-executivo do Al Sadd, Turki Al-Ali, em um comunicado. “A administração do #AlSadd concorda com a ida de Xavi para Barcelona depois do pagamento da cláusula de rescisão estipulada no contrato. Concordamos com uma cooperação com o Barcelona no futuro. Xavi é uma parte importante da história do Al Sadd e lhe desejamos sucesso.”

Xavi, de 41 anos, deve substituir o treinador interino Sergi Barjuan, que foi indicado depois de o clube demitir Koeman na sequência de uma derrota de 1 a 0 para o Rayo Vallecano na liga espanhola no mês passado, a quarta do time em seis jogos em todas as competições.

Ex-integrante da seleção espanhola, Xavi se uniu ao Al Sadd como jogador em 2015 depois de 17 anos repletos de troféus com o Barcelona, tornando-se seu técnico principal depois de pendurar as chuteiras em 2019.

Em abril, ele ajudou seu time a conquistar invicto o título da liga do Catar.