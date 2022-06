Um inverno cheio de cor

Matéria publicada em 30 de junho de 2022, 12:19 horas

O inverno é a estação que nos proporciona várias surpresas quando o assunto é moda. A estação mais fria permite combinações maravilhosas, mistura de texturas e muitas sobreposições – coisa bem difícil de se suportar em dias quentes, né?

O Inverno chega e os tons de cinza, preto e marrom tomam conta das ruas. Mas quem disse que temos que investir apenas em cores neutras ou escuras durante o inverno? eu acredito que peças coloridas são uma aposta top para os dias mais frios do ano. Por isso, amo looks que tornam o inverno mais colorido.

As cores podem, sim, estar presentes no frio, fugindo do óbvio e trazendo a alegria que sempre busco na hora de compor o visual.

O preto no inverno chega mais suave e colorido, ao contrário da regra de uma só cor, graças a Deus os estilistas estão apostando em uma cartela variada, onde os neutros em tons claros se harmonizam com tons coloridos… Viu como o inverno pode ir além do preto nas produções?!

Amo a ousadia das cores, pois deixa a produção mais interessante e ainda transmite autoconfiança, empoderamento sabe?! Para as corajosas, que gostam de misturar muitos tons coloridos em um só look, e que não tem medo de errar, muito menos de chamar a atenção (tipo eu hahaha) estão a vontade quanto a esse domínio das cores no inverno. Mas, se for difícil apostar em looks tão radicais, vale apenas criar um look neutro com um toque colorido. A estratégia não é nova, mas traz alegria e presença para o visual, que pode ir evoluindo à medida que você for se sentindo mais à vontade com as cores.

Enfim, a estação mais fria do ano que, em geral, tem como propostas looks em tons mais sóbrios e visuais mais neutros, está sofrendo uma revolução! Bora evoluir?!