Abrasel participa da Expo VR com oficinas e programação do setor gastronômico

Volta Redonda – A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Sul Fluminense vai marcar presença na Expo VR 2025 com um espaço exclusivo dedicado a empresários do setor de alimentação fora do lar. A entidade estará aberta para receber seus associados e também profissionais e empreendedores interessados em conhecer mais sobre o trabalho da Abrasel na região.

Com atuação voltada ao fortalecimento da gastronomia e ao apoio ao empreendedorismo, a Abrasel Sul Fluminense organizará uma programação especial dentro da feira. No domingo (3), às 10h, será realizada a palestra “O segredo do começo: atitude e ação para criar o seu futuro”, com a nutricionista Antonielle Moura. A atividade trará reflexões e orientações práticas para quem busca iniciar ou expandir negócios no setor.

Na sequência, o público poderá participar de oficinas gastronômicas, conduzidas por chefs locais:

Anna Guerra, do restaurante Pasta a Mano, com a receita “Pérola de Queijo com Geleia de Damasco e Maracujá”;

Gabriele Venâncio, instrutora de confeitaria, com oficina da tradicional Banoffee;

Ana Alves, em parceria com a loja Cristal, com a oficina “Sensação do Momento: Morango do Amor”.

Durante a Expo VR, a gerente da Abrasel na região Sul Fluminense, Carla Campello, estará presente para receber os visitantes, apresentar os benefícios da associação e tirar dúvidas sobre parcerias e adesão.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 98111-0661.