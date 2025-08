Batalha de Casais agita Expo VR 2025 com histórias de amor e negócios

Volta Redonda – A Tenda Domo Sebrae foi palco de um bate-papo animado com o tema “Batalha de Casais” neste domingo (3). A vice-presidente da Expo VR 2025, Renata Pançardes, conduziu o evento, que contou com a presença do jogador Dedé e a esposa, a influenciadora Patrícia Gonçalves, e o “Casal Galpão”, Caio Martins e Tamires Repolês.

A conversa foi focada em casais que empreendem junto, como Dedé e Patrícia, com o É Pagoode Dos Amigos, e Caio e Tamires com o Galpão Casa e Construção. Durante o papo com Renata, os casais explicaram, como funciona trabalhar juntos empreendendo e o dia a dia em meio a vida como casal.

Caio Martins, do Galpão, explicou como a empresa foi beneficiada pela promoção do casal na Internet, fato que também fortaleceu a dinâmica na vida pessoal.

“Foi através do marketing e rede social que fizemos sucesso, porque nossa loja é muito longe. Empreender é muito difícil e o dia a dia da influência também é pesado, são mais de 70 vídeos gravados por semana” afirmou.

“Temos que estar sempre buscando referências. Eventos como a Expo VR são de grande valia para quem está buscando o digital e empreendedorismo, porque você tem novas ideias e traz inovação para o seu negócio”, completou Tamires Repolês.

Dedé e Patrícia falaram sobre o impacto de trabalharem juntos no É Pagoode e a dinâmica deles como casal. O casal explicou como funciona o cotidiano como empresários e como isso impacta no cotidiano.

“Trabalhar com redes sociais e conteúdo é constante. Não existe folga, porque não conseguimos dar folga para a mente. Mas as redes podem alavancar qualquer negócio, porque é onde a audiência está e é um lugar democrático”, explicou Patrícia.

“O caminho é a rede social hoje. Eu não vivo de redes sociais como a minha esposa, mas tento influenciar muito bem as pessoas que me assistem. Em eventos como a Expo VR, eu vejo a importância de estar bem informado sobre o assunto”, finalizou Dedé.