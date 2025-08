Da manhã à noite: Expo VR oferece 12h de cultura gratuita neste domingo

Volta Redonda – A Expo VR chega ao último dia neste domingo (3), reafirmando seu caráter diverso e vibrante. A Ilha São João, em Volta Redonda, se transforma em um verdadeiro mosaico cultural, onde tudo acontece ao mesmo tempo, o tempo todo: shows, palestras, oficinas, cinema, teatro, arte, gastronomia, empreendedorismo e inclusão convivem lado a lado, proporcionando uma experiência dinâmica, gratuita e acessível para públicos de todas as idades.

A programação é extensa e percorre todos os espaços do evento. Desde as primeiras horas da manhã, o visitante já encontra atividades acontecendo simultaneamente nas tendas temáticas, nos palcos, no Caminhão da CSN, na sala de cinema e em espaços voltados à cultura afro-brasileira, economia criativa, gastronomia e artes plásticas. Há desde oficinas de culinária e debates sobre empreendedorismo até apresentações de dança, batalhas musicais, rodas de conversa com cineastas, espetáculos infantis e intervenções circenses.

O encerramento da Expo VR será marcado por uma apresentação muito aguardada: o show da cantora IZA, a partir das 21h, no Palco SESC. Com sua potência vocal e presença de palco marcante, a artista promete fechar o evento em grande estilo. O acesso ao show é gratuito, mas quem ainda não se cadastrou deve chegar com antecedência para evitar filas e garantir a pulseira de entrada.

IZA é um dos grandes nomes da música brasileira contemporânea, reconhecida não só pelo talento, mas também pela força de suas mensagens e representatividade. Seu show encerra com chave de ouro um evento que, desde o início, tem promovido encontros entre diferentes linguagens, culturas, gerações e saberes.

Confira a programação completa do domingo (3):

Área de Negócios

10h – O Segredo do Começo – Atitude e Ação

11h – Oficinas Faça e Venda: Pérola de queijo com geleia de damasco e maracujá, Banoffee à moda da chef e Morango do Amor

14h – Batalha dos Casais: Galpão x É Pagode

15h – A Marca É Você: Os Segredos da Minha Jornada

16h – E Lá Fui Eu: Da Paixão à Influência

17h – Hot Seat: Sua Marca no Palco da Expo

18h – O Poder das Publis: Estratégias que Posicionam e Vendem

19h – Encerramento: Influência que Transforma

Tenda Cinema

Exibições e rodas de conversa com diretores das 10h às 17h37, com destaques como “Elvis e Madona”, “Julinho dos Palmares” e “Favela do Papa”

Tenda Teatro de Dança

10h – Cia do Interior

12h – Taiko

13h – História da Dança

14h – Animação infantil, jogos e brincadeiras

15h – Lixo de Luxo – peça sobre sustentabilidade

15h30 – Temas de desenhos e novelas

16h – Contação de histórias

17h – Funkids – show infantil com circo e música

Tenda Afro/Cultura Popular e Economia Criativa (14h às 17h)

– Encontro de Artes e Coletivos

– Economia do Conhecimento

– Marcha Virtual da Indústria Criativa

Tenda Artes Plásticas (10h às 14h)

– Técnicas diversas, colagem, escultura de parede, desenho e caricatura

Caminhão CSN

10h – Cia do Interior

11h – Sr. das Letras

12h – Cia@Risca

13h – Pro Música

14h – Tio Grilo e sua Trupe

15h – Jongo

16h – Th6

17h – Baile Charme

Tenda Gastronomia e Música

10h – Garotos de Cabrobró

10h50 – Placa Preta

11h40 – Yolanda

13h20 – Robson Carvalho

14h10 – Aero

15h50 – Love My Self

16h40 – Pub 77

17h30 – Favela Noise

18h20 – Dona Vega

19h10 – Tambores de Aço

20h10 – Sr. Gouveia

22h30 – Navegantes

Palco SESC

21h – IZA

A programação completa e atualizada está disponível em www.expovr.com.br.