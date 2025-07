Expo VR 2025 divulga programação completa

Volta Redonda – A programação completa da Expo VR 2025 foi divulgada nesta terça-feira (29). Com entrada gratuita, estandes de negócios, tendas culturais, três praças gastronômicas, shows nacionais no Palco Sesc, palestras, espaços de formação e oficinas, o evento acontece na Ilha São João a partir de sexta-feira (1º) até domingo (3).

“Não se trata apenas de um evento, mas de um projeto de impacto social e cultural. A Expo VR nasceu com o propósito de democratizar o acesso à arte, à informação e aos negócios. A programação foi pensada para reunir pessoas de todas as idades e perfis, promovendo conexões e oportunidades reais”, explicou o CEO da Diário Eventos e idealizador da Expo VR, Luciano Pançardes.

Além da programação artística e cultural, o evento também contará com agenda de palestras e mentorias com apoio do Sebrae, voltadas ao desenvolvimento regional, empreendedorismo e inovação.

“Teremos atividades desde às 10h da manhã, com apresentações culturais e rodas de conversa na Vila Cultural. A noite será o momento dos grandes shows no Palco Sesc. Tudo isso com acessibilidade, segurança e um sistema tecnológico de pulseiras que garante conforto e organização ao público”, contou a diretora executiva da Expo VR, Renata Pançardes.

Confira a programação completa

SEXTA-FEIRA (1º)

Área de Negócios

10h – Cerimônia de Abertura da Expo VR;

11h – FUTURO SUL FLUMINENSE – Diálogo sobre os avanços promovidos na região.

Com a presença dos Secretários de Estado Fernanda Curdi (SEDEICS), Heloisa Aguiar (SEM) e Gustavo Tutuca (SETUR);

13h30 – INFLUÊNCIA ALÉM DO LIKE – Com participação especial;

14h30 – ENGRENAGENS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – A potência do setor metalmecânico e a importância da diversidade econômica para o sul fluminense. Jairo Rodrigues Júnior (Presidente do Metalsul), Paola Tenchini (Coordenadora Regional do SEBRAE), Bruno Paciello (Presidente da CIA de Desenvolvimento de Barra Mansa), Maycon Cesar Inácio Abrantes Presidente da AssociaçãoComercial de VR);

16h – Rodada de Negócios Desenvolve RJ;

Tenda Cinema

14h – Exibição de “Vinicius de Moraes em Itatiaia” de Andrey Whately;

14h15 – Roda de conversa de Andrey Whately;

14h25 – Exibição de microcurtas;

14h35 – Exibição de “O Violão Brasileiro” de Pablo Marins;

15h10 – Exibição de microcurtas

15h20 – Exibição de “Mãe Célia Morais – Um Toque de Amor” de Ronald Oliveira

16h – Exibição de “Celeste” de Carine Santos;

16h10 – Exibição de “Mãe Célia Morais – Um Toque de Amor” de Ronald Oliveira;

16h54 – Exibição de “Celeste” de Carine Santos;

17h – Roda de conversa sobre o Desenvolvimento Econômico do audiovisual regional entre o secretário municipal de cultura de Volta Redonda, Anderson Souza, Marco Antônio Pereira e o diretor do festival de cinema estudantil de Barra do Piraí Roberto Monzo;

17h40 – Exibição de “Amélia em transe” de Thais Melo;

17h56 – Momento de homenagem à Marcelo Laffitte com exibição do fotos + vídeo “Marcelo Laffitte fala de Elvis’e’Madona”;

Tenda Teatro e Dança

14h – Circo pede passagem;

15h às 18h – Cosplay;

Tenda Afro/Cultura Popular e Economia Criativa

14h às 17h – Arte Afro E Manifestações Populares Economia Criativa E Inteligência Artificial Marcha Virtual Da Industria Criativa O Olhar Dos Técnicos;

Tenda Artes Plásticas

14h às 18h – Oficinas: Antônio Geraldo com Técnicas Diversas; Pedro Dias com Desenho, Caricatura e Cartoon; Flavio Dutra com Escultura de Parede;

Caminhão CSN

11h – Coral Resende;

11h30 – Fanfarra Apae;

14h – Sonho De Rosinha – Contação De História;

15h – Tio Grilo E Sua Trupe;

16h – Arte & Rua;

17h – Baile Charme;

Espaço Diário Delas

14h – Roda de conversa Pretas no topo hub;

15h – whorkshop de trança;

16h – whorkshop de cabelo cacheado;

17h – whorkshop de automaquiagem;

18h – Cris Azevedo com Moda e estilo;

19h – Andrea Alves com Moda masculina e feminina para trabalho;

Tenda Gastronomia e Música

14h – Iris;

14h50 – Gustavo Sabença;

15h40 – Vitão;

17h10 – Iguanas;

18h – Empolgasamba;

18h50 – Caramelo Blues;

20h20 – Jazz 4 Band;

21h20 – Leo Oliveira;

23h30 – Fab;

Palco Sesc

22h – MUMUZINHO

SÁBADO (2)

Área de Negócios

10h – Pedofilia: Prevenção e Enfrentamento Delegado da Polícia Federal Dr. Pedro Paulo Simão da Rocha;

11h30 – Violência Contra a Mulher: Redes de Apoio e Denúncia – Dra. Juliana Montes Marotti Leite – DEAM;

12h – Geração Alfa nas Redes: Desafios para Pais e Educadores – Marianne Batista – especialista em políticas

digitais;

12h30 – Roda de Conversa: Cuidar é Transformar Redes de Proteção no Mundo Real e Digital. Com participação de

especialistas e psicóloga convidada;

14h – Abertura: Olhares Raros – Renata Pançardes e Dep. Munir Neto – Assinatura da Carta-Compromisso;

14h20 – Palavra de Renata: O Olhar de uma Mãe Rara – Depoimento e experiência pessoal;

14h45 – IA para Diagnóstico Inovação Tecnológica e Doenças Raras – Luis Filipe Sabá;

15h30 – Quando o Invisível Precisa Ser Visto – Panorama Global de Doenças Raras – Ana Beatriz

Winter Tavares;

16h – Momento Final: Ação de Luz “Luzes pelos Raros” – Ação simbólica de conscientização;

17h – Gestão Médica: Inovação e Eficiência Parceria Sebrae e Unimed – Estratégias para gestão eficiente em clínicas e

consultórios médicos;

18h – Do negativado ao empreendedor: cidadania financeira e os caminhos do crédito no Brasil – Com Valmir Cordeiro Ferreira, Prof. Dr. Marcus Wagner de Seixas, Gilvan Perreira e Lucas Ribeiro;

Tenda Cinema

10h – Exibição de “O Violão Brasileiro” de Pablo Marins com acompanhamento musical;

10h25 – Roda de conversa com o diretor Pablo Marins;

10h35 – Exibição de microcurtas;

10h45 – Exibição de “Julinho dos Palmares – De Tanto Viver” de Pablo Marins;

11h12 – Exibição de microcurtas;

11h22 – Exibição de “Mãe Célia Morais – Um Toque de Amor” de Ronald Oliveira;

12h05 – Roda de conversa com o diretor Ronald Oliveira e Mãe Célia;

12h15 – Exibição de micro – curtas;

12h25 – Exibição de “No Caminho das Pedras” de Marco Antônio Pereira;

13h45 – Exibição de “Percurso” de Thais Melo;

14h05 – Roda de conversa com Thais Melo;

14h15 – Exibição de microcurtas;

14h25 – Exibição de “Celeste” de Carine Santos;

14h35 – Roda de Conversa com Lucas Freitas;

14h42 – Exibição do filme “Tire 5 Cartas” de Diego Freitas;

16h10 – Roda de conversa com a produtora executiva Elisa Tolomelli;

16h40 – Exibição de microcurtas;

16h50 – Exibição de “O Velório de um homem honesto” de Egdar Ziller;

17h06 – Exibição de microcurtas;

17h20 – Roda de conversa com Marco Antônio Pereira sobre a Mostra Ecofalante e o Festival Ambiental VR;

17h50 – Momento de homenagem à Marcelo Laffitte com exibição do fotos + vídeo “Marcelo Laffitte fala de

Elvis’e’Madona”;

Tenda Teatro e Dança

10h – Vinícius é D+;

11h – Stand Up Microfone Aberto;

12h – Stand Up Microfone Aberto;

13h – Bon Odori;

15h – As Marias;

16h – VR Dance;

17h – Dança e Magia;

18h – Dança e Magia;

Tenda Afro/Cultura Popular e Economia Criativa

14h às 17h – Coletivo de Artistas de Resende – Geração de Renda e Pertencimento através da Economia; Marcha Virtual da Indústria Criativa Ideias Para Um Mundo Melhor;

Tenda Artes Plásticas

14h às 18h – Beatriz Arêas com Colagem; Pedro Dias com Desenho, Caricatura e Cartoon; Flavio Dutra com Escultura de Parede;

Caminhão CSN

10h – Coral PMVR;

11h – Vanessa Pintura Facial E Recreação Infantil – Oficina De Origami;

12h – Pró Música – Apresentação Musical Das Crianças Da Escola;

12h40 – Coral Associação Dos Aposentados;

14h20 – Banda da PMVR;

15h – Tácio;

16h – Roda de Rima;

Tenda Gastronomia e Música

10h – Colina;

10h50 – The Kidneys;

11h40 – Jessé – Gospel;

12h30 – Letícia Mendes;

14h – PH Trio;

14h50 – Acústico;

15h40 – Garage;

16h30 – Goga;

18h – Heaven;

18h50 – Emiliano;

20h50 – Mão de Onze;

23h30 – Julinho Marassi e Gutemberg;

Palco Sesc

19h – CÁTIA VALOIS

22h – ZECA BALEIRO

DOMINGO (3)

Área de Negócios

10h – O Segredo do Começo: Atitude e Ação – Antonielle Moura & Trofi – ABRASEL;

11h – Oficinas Faça e Venda – Ana Guerra (Pasta a Mano) – Pérola de queijo com geleia de Damasco e maracujá;

Gabriele dos Santos – Banoffe a moda da chef; Ana Alves (Crystal) – Morango do Amor;

14h – Batalha dos Casais: Galpão x É Pagode – Competição especial entre casais influenciadores;

15h – A Marca É Você: Os Segredos da Minha Jornada – Renata Pançardes;

16h – E Lá Fui Eu: Da Paixão à Influência Elisa Tolomelli compartilha como conquistou o mundo;

17h – HOT SEAT: Sua Marca no Palco da Expo Com Ana Lu Assis; Orientações estratégicas para posicionar sua marca com força no mercado;

18h – O Poder das Publis: Estratégias que Posicionam e Vendem O Poder das Publis: Estratégias que Posicionam e Vendem;

19h – Encerramento: Influência que Transforma Sessão final com conclusões e próximos passos;

Tenda Cinema

10h – Exibição de “Costurando a Cultura” de Ronald Oliveira;

10h36 – Roda de conversa com o diretor Ronald Oliveira;

10h46 – Exibição de microcurtas;

10h56 – Exibição de “Vinicius de Moraes em Itatiaia” de Andrey Whately;

11h11 – Exibição de microcurtas;

11h21 – Exibição de “Julinho dos Palmares – De Tanto Viver” de Pablo Marins;

11h37 – Roda de conversa com o diretor Pablo Marins;

11h47 – Exibição de microcurtas;

11h57 – Exibição de “Moscas Mortas” de Carol Cardoso;

12h13 – Exibição de microcurtas;

12h23 – Exibição de “Os Perigosos” de Clebenir Silva;

12h48 – Exibição de “Edgar Walter – O Paisagista Brasileiro” de Edgar Ziller;

13h43 – Roda de Conversa com o diretor Edgar Ziller e João Saboia;

13h53 – Exibição de microcurtas;

14h – Exibição de “Favela do Papa” de Marco Antônio Pereira;

15h10 – Roda de conversa com Marco Antônio Pereira e Luis Felipe Brandão;

15h50 – Exibição do vídeo “Marcelo Laffitte fala de Elvis’e’Madona”;

15h52 – Exibição de *“Elvis e Madona” de Marcelo Laffitte;

17h37 – Roda de conversa com Marco Antônio Pereira, Mariana Bezerra e Luis Felipe Brandão (produtor cultural);

Tenda Teatro de Dança

10h – Cia do Interior;

12h – Taiko;

13h – História da Dança;

14h – Animação infantil, jogos e bricadeiras – equipe Ludiquiz;

15h – Lixo de Luxo – Cia Fábula Trupe Circo Peça Infantil sobre Sustentabilidade – espetáculo circense;

15h30 – Temas de desenhos, novelas filmes e jingles famosos;

16h – Contos e encantos da Cia fábula Trupe Contação de Histórias;

17h – Funkids – Apresentação musical com banda infantil Julieta Pirofagia – apresentação circence;

Tenda Afro/Cultura Popular e Economia Criativa

14h às 17h – Encontro de Artes e Coletivos Economia do Conhecimento Marcha Virtual da Indústria Criativa Políticas Públicas;

Tenda Artes Plásticas

10h às 14h – Antônio Geraldo com Técnicas Diversas: Beatriz Arêas com Colagem; Pedro Dias com Desenho, Caricatura e Cartoon; Flavio Dutra com Escultura De Parede;

Caminhão CSN

10h – Cia do Interior;

11h – Sr. Das Letras, O Contador de Histórias;

12h – Cia@Risca – Circo;

13h – Pro Música – Apresentação Musical das Crianças

da Escola;

14h – Tio Grilo E Sua Trupe;

15h – Jongo;

16h – Th6;

17h – Baile Charme;

Tenda Gastronomia e Música

10h – Garotos de Cabrobró;

10h50 – Placa Preta;

11h40 – Yolanda;

13h20 – Robson Carvalho;

14h10 – Aero;

15h50 – Love My Self;

16h40 – Pub 77;

17h30 – Favela Noise;

18h20 – Dona Vega;

19h10 – Tambores de Aço;

20h10 – Sr. Gouveia;

22h30 – Navegantes;

Palco Sesc

21h – IZA