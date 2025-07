Expo VR 2025: expositores recebem dicas para atrair clientes e crescer

Volta Redonda – Expositores da Expo VR 2025 participaram, nesta quinta-feira (24), da palestra “Como Brilhar na Expo VR: Estratégias para atrair, encantar e fazer negócios”. O encontro foi realizado na sede do Sebrae, em Volta Redonda, onde foram repassadas informações gerais sobre a feira multicultural que será realizada na Ilha São João, nos dias 1, 2 e 3 de agosto, com entrada gratuita.

Luciano Pançardes, CEO da Diário Eventos e idealizador da feira, apresentou aos expositores a dimensão da Expo VR e agradeceu a parceria. “Essa feira é inovadora, algo que nunca tivemos aqui na região, e fico satisfeito de estarmos construindo isso juntos. Sabemos que é um grande desafio, mas estamos trabalhando muito para entregar o melhor ao nosso público”, afirmou Luciano.

Jader Costa, diretor executivo da Expo VR, mostrou a estrutura do evento, que já está sendo montada na Ilha São João. Além dos shows, a Expo VR contará com áreas destinadas a atividades culturais, gastronomia, palestras e negócios. Renata Pançardes, coordenadora de negócios da Expo VR, apresentou a programação e a Sala de Ativação, que poderá ser utilizada pelos expositores.

“Essa sala está à disposição para que o empresário possa chamar a atenção para sua marca, produto ou serviço. Será possível expor um produto ou realizar uma pequena palestra, por exemplo. Para isso, basta fazer o agendamento. É uma oportunidade para aproximação com o público e conquista de novos clientes”, explicou Renata.

Durante a palestra, Renata Alarcão, consultora do Sebrae especialista em Comportamento e Empreendedorismo, abordou estratégias para que empresários e empreendedores consigam atrair mais visitantes para o estande, apresentar produtos e serviços de forma marcante, utilizar as redes sociais de maneira assertiva e potencializar as vendas e conexões.

“O cliente não quer apenas um produto ou serviço, e sim uma experiência. Por isso, é necessário entender qual é a dor ou problema que o cliente busca resolver e como o seu negócio pode se conectar com ele. Além disso, trabalhamos a elaboração de um bom pitch (apresentação rápida e direta de uma ideia) e a ornamentação do estande para que o público seja impactado positivamente”, destacou Renata Alarcão.