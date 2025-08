Expo VR 2025 recebe palestra “A arte de se comunicar com propósito”

Volta Redonda – A Sala de Ativação da EXPO VR 2025 recebeu, na noite deste domingo (3), a palestra “Apresentar é conectar: a arte de comunicar com propósito”. O encontro foi ministrado pelos jornalistas Guto Abrantes e Flávia Rua, que falaram sobre as melhores formas de se comunicar com propósito e cumprir o objetivo da comunicação.

Com 30 anos de experiência no jornalismo, em especial no audiovisual, Flávia contou como se reinventou profissionalmente dentro do ensino. Professora da PUC-RIO, a jornalista afirmou que a pandemia foi crucial na forma como ela se tornou mais versátil tanto como docente, quanto no jornalismo.

Segundo a professora, as aulas online transformaram a sua maneira de como comunicar seu método de ensino, pelo contato com acadêmicos de diferentes áreas, por conta das aulas serem abertas ao público nesse período.

“Por causa da pandemia, precisei mudar meu formato de como aplicar as minhas aulas práticas, principalmente as gravações de jornais televisivos que fazíamos presencialmente. O que me fez me reinventar foi o contato diferenciado com diferentes profissionais, sejam médicos, dentistas, empresários ou profissionais da comunicação, todos eles me trouxeram diferentes aprendizados de como ensinar, de como me comunicar melhor com cada um deles. Precisei transformar meu método de ensino para adaptar o melhor conteúdo para os alunos”, contou Flávia.

O jornalista Guto Ferreira trouxe uma perspectiva complementar ao público presente, entre interessados e jovens que acabaram de ingressar na comunicação ou sonham em ser profissionais da área. Guto explicou como seus 35 anos de televisão moldaram sua forma de buscar novos aprendizados no jornalismo, sobretudo pelo contato com jovens em seus trabalhos atuais na roteirização do programa ‘É de Casa’, da TV Globo, e como editor do programa Conta Corrente, da Globo News.

“Sempre foquei minha trajetória no desafio de aprender, por isso direcionei minha jornada e carreira para me formar um âncora, função da qual eu me orgulho muito de ter me tornado. Nos últimos 15 anos a comunicação está se transformando demais, sobretudo com a ascensão das redes sociais. Trabalho com muitos jovens rápidos e muito ágeis, que me ajudam muito nesse aspecto das mídias sociais. Eu tento fazer essa troca de aprendizado com esses jovens tentando transmitir meu cuidado com apurar a informação e entregar a verdade com propósito e integridade, porque o propósito na comunicação é sempre estar aprendendo, se atualizar e transformar em um profissional melhor a cada dia”, disse o jornalista.

Guto enfatizou, ainda a importância de ser versátil e estar sempre aberto a novos aprendizado dentro da comunicação.

“Duvido que podemos nos dar o direito de ter um único propósito no meio da comunicação. É importante demais abrir a cabeça e se colocar com disponibilidade para se atualizar e se transformar no melhor profissional a cada dia”, finalizou.