Expo VR 2025 termina com legado cultural e balanço positivo

Volta Redonda – Um evento que já nasceu grande. Cerca de 40 horas de programação diversificada, ocupando toda a área da Ilha São João em Volta Redonda. Durante os três dias, a Expo VR ofereceu uma experiência cultural completa e gratuita para todos os públicos.

“A ideia inicial era focar na experiência do visitante, com bom acolhimento. Uma festa iluminada, sinalizada e segura. Com uma área de negócios diferente e um movimento cultural inédito. Foram dois anos de planejamento. Construímos histórias e derrubamos barreiras. Agradeço aos meus colaboradores e aos nossos patrocinadores”, declarou Luciano Pançardes, presidente da Expo VR e CEO do Diário Eventos.

Milhares de pessoas passaram pela festa e gostaram do que viram. “Espaço amplo, com muita variedade. Preços muito bons também. Tudo muito bonito. Espero que tenha no ano que vem”, falou a vendedora Gessielle Carvalho, durante visita ao último dia do evento.

Palestras

Na área de palestras, profissionais de diversos segmentos se revezaram, abordando assuntos relevantes e da atualidade. Na sala de ativações, as empresas parceiras apresentaram seus produtos e serviços aos consumidores. E os estandes mostraram a força do terceiro setor do sul fluminense.

“Esse evento superou as nossas expectativas. A gente recebeu milhares de pessoas no nosso estande. Ficamos muito felizes em mostrar que somos um ecossistema de saúde e educação. Foi uma vitrine”, disse Lara Prado, produtora de eventos da FOA.

A CSN também avaliou a iniciativa como positiva. “Você vê a pujança da nossa cidade por uma feira como essa. Então a gente fica bem satisfeito de poder estar aqui, mostrando os nossos produtos”, analisou Marcio Lins, diretor executivo da CSN

A Unimed, outra patrocinadora do evento, elogiou a Expo VR 2025. “Foi um mega evento. E pra Unimed ser patrocinadora e estar junto ao DIÁRIO DO VALE foi espetacular”, comentou Daniela Almeida, supervisora comercial da Unimed VR.

Experiência Multicultural

Mas além dos negócios, a Expo VR entregou ao público a maior experiência multicultural da região. No Palco Sesc, Mumuzinho, Cátia Valois, Zeca Baleiro e Iza agitaram o público. E na Vila Cultural, uma instalação que fica de legado permanente, todas as expressões artísticas foram contempladas: da música ao teatro, da dança à literatura. Um verdadeiro ponto de encontro da cultura regional.

“Não podia faltar arte. E eles fizeram um trabalho legal com essa tenda, proporcionando a gente expor nossos trabalhos aqui. Foi muito legal. A organização está de parabéns. A iniciativa foi muito positiva”, declarou o artista plástico Antônio Geraldo.

Outro legado foi a preocupação com as pessoas com deficiência. A ExpoVR contou com a maior estrutura de acessibilidade de um evento no sul do estado. O Flávio Dutra é amputado e deu um depoimento sobre as facilidades encontradas no evento. “Foi totalmente inovador. Eu nunca vi nada parecido. Só tive essa experiência nas capitais. Encontrei muita facilidade para um cadeirante andar. Não tive nenhum tipo de dificuldade”, declarou ele.

Expo VR 2026

Negócios, networking, comércio, serviços, artes, cultura, gastronomia… Tudo ao memo tempo! Um evento do tamanho que Volta Redonda e o sul fluminense merecem. Ficou com saudade? Fica não! Ano que vem, tem mais.

“A próxima edição será de 6 a 9 de agosto de 2026. Serão quatro dias de festa, com três shows por dia no Palco Sesc. Será um festival para ampliar ainda mais o público e trazer muitos negócios”, finalizou Pançardes.