Expo VR abre com destaque gastronômico da Abrasel Sul Fluminense

Volta Redonda – A abertura da Expo VR 2025, realizada nesta sexta-feira (1º), movimentou a Ilha São João, em Volta Redonda, com programação variada e espaço para networking entre empreendedores e visitantes. Um dos pontos altos do primeiro dia foi a apresentação gastronômica promovida pela Abrasel Sul Fluminense, que atraiu dezenas de pessoas ao seu estande.

O destaque da noite ficou por conta do MasterChef Rodrigo Pedrosa, representante da região na atual edição do programa de culinária exibido nacionalmente. O chef realizou uma apresentação ao vivo preparando ceviche, prato que chamou a atenção pela estética e agradou ao paladar do público presente. O momento foi marcado por interação com os visitantes, que acompanharam o passo a passo da receita e puderam degustar a iguaria.

O estande da Abrasel também recebeu elogios pela ambientação. A decoração foi assinada pela empresa Inovare Gourmet, dos associados Luciano e Kátia Lustoza, e teve como proposta criar um espaço elegante e acolhedor.

Durante a noite, o presidente da Abrasel Sul Fluminense, Ricardo Bartolomeu, reforçou o convite à comunidade local para visitar o espaço gastronômico e participar das demais atrações programadas. “Quem ainda não passou pelo nosso estande, não pode perder. Temos mais apresentações incríveis programadas para este sábado e domingo”, afirmou.

As atividades no estande da Abrasel continuarão ao longo do final de semana, com novas apresentações do Chef Rodrigo Pedrosa, sempre a partir das 19h. A equipe da associação, liderada pela gerente Carla Campello, permanecerá no local recepcionando os visitantes e promovendo o relacionamento entre profissionais do setor gastronômico regional.

A Expo VR 2025 segue até o próximo domingo, dia 3, com uma programação diversificada voltada para diferentes públicos, incluindo exposições, experiências interativas e atrações culturais.