Expo VR abre espaço para visibilidade de doenças raras

Volta Redonda – A palestra ‘Olhares Raros’, realizada na tarde deste sábado (2), na sala sensorial da Expo VR, atraiu grande público. O encontro foi liderado pela vice-presidente da Expo VR, Renata Pançardes, em parceria com o deputado estadual Munir Neto. Logo no começo do encontro, uma carta de compromisso foi assinada para firmar um pacto institucional das autoridades da região Sul Fluminense com a luta pela visibilidade, diagnóstico e acolhimento de pessoas com doenças raras.

Assinaram a carta o deputado estadual Munir Neto, a secretaria de Saúde de Volta Redonda, Márcia Cury; a vice-prefeita de Barra Mansa, Luciana Alves; o vice-prefeito de Barra do Piraí, Cristiano Almeida e o vice-prefeito de Piraí, Alexsandro Sena.

“O espaço dado pela Expo VR para o assunto das doenças raras é primordial. Estamos garantindo o direito da população que é atingida por essas doenças, dando apoio e voz a todos”, afirmou Munir.

Com o objetivo de conscientizar o público presente sobre a conscientização da invisibilidade das doenças raras, especialistas apresentaram um panorama geral sobre essas complicações, tanto no impacto para a saúde dos pacientes atingidos quanto no aspecto social.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, mais de 13 milhões de pessoas possuem alguma doença rara no Brasil, condição médica que afeta uma pequena parcela da população em comparação a outras doenças mais comuns. O Transtorno do Espectro Autista (TEA), exemplo de uma das dessas doenças, atinge cerca de 2,4 milhões de pessoas no país, segundo o Censo Demográfico de 2022.

Uma das abordagens escolhidas pelo encontro foi como mitigar os impactos dessas doenças através do aprimoramento do diagnóstico e tratamento médico, sobretudo com os avanços da Inteligência Artificial (IA) nesses processos.

“O maior problema é achar um diagnóstico preciso para o doente raro, porque muitas eles sofrem de maneira assintomática. A IA traz um resultado muito mais preciso e fidedigno desse diagnóstico. Acredito que as soluções para a melhoria desse diagnóstico e tratamento estejam fortemente ligadas aos avanços dessa tecnologia”, destacou Renata Pançardes.

A secretária de Saúde de Volta Redonda, Márcia Cury, valorizou a iniciativa da Expo VR, sobretudo pela estrutura voltada para a acessibilidade de pessoas com deficiências ou doenças raras que desejassem comparecer ao evento.

“Essa ideia da Expo, de trazer um tema de inclusão, acolhimento e acessibilidade, é de uma importância grande, principalmente pela sensibilidade com as crianças de TEA. É fundamental que todas elas possam participar desse evento, justamente pela estrutura de acessibilidade, especialmente falando da sala sensorial, um símbolo dessa inclusão por mostrar e reforçar todos esses conceitos”, concluiu Márcia.