Expo VR oferece acolhimento especial para famílias neurodivergentes

Volta Redonda – Na tarde deste sábado (2), a Ilha São João, em Volta Redonda, foi palco de uma das iniciativas mais sensíveis da Expo VR: o projeto Cuidando de Quem Cuida, promovido pela Sala Sensorial da Clínica Multisense. O espaço acolhe crianças com necessidades específicas enquanto os familiares recebem cuidados como massagens e serviços de beleza, em uma proposta que combina acolhimento, inclusão e bem-estar.

A ação é realizada com a parceria da Spider, responsável pela estrutura do ambiente, e conta com o apoio de cerca de 40 alunos voluntários do curso de Educação Física do UniFOA, que passaram por capacitação específica para atuar com crianças neurodivergentes. A sala sensorial, que continuará em funcionamento neste domingo (3), último dia do evento, tem chamado a atenção pela proposta acolhedora e pelo impacto imediato nas crianças que passam por ali.

“A experiência aqui na Expo VR está sendo transformadora, maravilhosa. As crianças estão tendo um acesso incrível, a sala de regulação sensorial está um sucesso. Ficamos super bem localizados, então as pessoas já chegam, com fácil acesso. Está todo mundo conseguindo visualizar onde nós estamos”, afirmou Daniela de Andrade, da Multisense. Ela também ressaltou o efeito positivo do ambiente sobre os pequenos. “Algumas crianças chegam aqui chorando e quando entram na sala já começam a sorrir, já ficam bem mais reguladas.”

A ação Cuidando de Quem Cuida se diferencia justamente por essa dinâmica de troca e cuidado mútuo. “A sala, em si, já é uma atividade desenvolvida, o espaço está super aconchegante. Quem fez a montagem e trouxe a estrutura foi a Spider e estamos desenvolvendo neste sábado uma ação que chama ‘Cuidando de Quem Cuida’. Ficamos com as crianças por duas horas enquanto os familiares estão sendo cuidados em outro espaço, recebendo massagem, salão de beleza e estamos aqui fazendo uma recreação com as crianças”, explicou Daniela.

Amanda Cristina Moreira, representante da Spider, destacou que a presença na Expo VR marca a estreia da empresa em Volta Redonda. “Para nós é um prazer estar aqui pela primeira vez e fazer parte desse projeto. Prezamos muito pela inclusão, trabalhamos para isso e está sendo incrível. Esse projeto que desenvolvemos aqui é um protocolo chamado Sensoriar que foi criado e desenvolvido pela Spider junto com a terapeuta ocupacional Luciana Portela, com o intuito de ser levado a vários públicos.”

Ela lembrou que o protocolo já foi aplicado em grandes eventos como Lollapalooza, Rock in Rio (inclusive em Lisboa) e The Town, onde estará novamente em setembro. “Todo o espaço foi criado para pessoas com deficiência intelectual e múltiplas, como neurodivergentes, mas nada impede de algum indivíduo que sinta algum desconforto durante o evento vir aqui também se regular com a gente”, disse Amanda.

A participação dos estudantes do UniFOA foi destacada pela pró-reitora de Extensão da instituição, Carolina Callegario. “Fizemos uma parceria com a Clínica Multisense disponibilizando alunos que vieram como voluntários. Nós entramos em contato com os alunos do curso de Educação Física e eles prontamente atenderam, mesmo no período de férias. Em torno de 40 alunos estão aqui desde de manhã, participaram de uma capacitação para trabalhar com pessoas neurodivergentes, almoçaram por aqui e agora estão atendendo, de fato, essas crianças, apoiando o projeto Cuidando de Quem Cuida da Clínica Multisense.” Carolina também reforçou o valor educativo e ético da atividade para os futuros profissionais.

“A gente acredita que este é o papel da universidade. Formamos profissionais, mas um profissional muito bem formado sem seu lado ético e cidadão não ficaria completo. Então, além de estarmos colaborando com a formação técnica, porque agora eles terão uma capacitação também para trabalhar com crianças neurodivergentes, os alunos vão estar diretamente com a comunidade, conhecendo de fato problemas que possivelmente eles só conheceriam quando já estivessem no mercado de trabalho.”

A Expo VR segue até este domingo (3), com uma programação gratuita para todas as idades. A agenda completa está disponível no site www.expovr.com.br.