Influência além do like: Karol Babadeira lota evento na Expo VR

Volta Redonda – Empresária, influenciadora e sócia do Grupo Royal Supermercados, Karol Chokyu, mais conhecida como Karol Babadeira, foi destaque na tarde desta sexta-feira (1º), durante a Expo VR 2025. Sua palestra, intitulada “Influência além do like”, lotou a Tenda do Sebrae na Ilha São João, com público atento, inclusive em pé, interessado em aprender sobre posicionamento e presença no meio digital.

Nascida em Volta Redonda, Karol contou como iniciou sua trajetória justamente dentro da rede onde hoje é sócia. “Quando entrei, não existia um setor de marketing. Comecei como trainee e fui testando o que funcionava. Criei uma agência dentro do Royal”, relembrou.

Apesar de ter formação em Direito pelo UBM, foi na comunicação digital que encontrou sua verdadeira vocação. Em 2020, decidiu investir na própria imagem e construir sua identidade nas redes sociais, começando com apenas 300 seguidores. Ao final do primeiro ano, já somava 70 mil. “Nunca estudei marketing. Mas eu precisava vender produto, atrair pessoas e me posicionar. Fui testando o que dava certo ou não”, afirmou.

Durante a apresentação, Karol compartilhou estratégias práticas e abordou os pilares da influência digital, como comunicação estratégica, imagem pessoal e construção de marca. “Você precisa ter uma comunicação alinhada com seu público, seja ele mais popular ou mais renomado”, orientou.

Ela também chamou atenção para a importância da presença digital no cenário atual. “Se você ainda não está na internet, você não existe”, provocou. Outro ponto destacado foi o cuidado com a imagem como extensão da identidade profissional.

“Tudo o que faço é intencional: roupa, unha, cabelo. A imagem que mostramos está ligada ao nosso trabalho”, afirmou.

Karol abordou ainda temas como tipos de influenciadores, o papel do business influencer, marca pessoal e os objetivos reais por trás da atuação online. Ao falar sobre sua própria identidade, reforçou o vínculo com sua origem e valores. “Sou brasileira, misturada, nascida em Volta Redonda. Acredito que a minha forma de trabalhar, sem comodismo, vem da cultura oriental”, explicou.

No encerramento, deixou uma mensagem de encorajamento para quem deseja ingressar ou crescer no ambiente digital. “Todo mundo que cresceu na internet errou muito antes de acertar. Mas os acertos valeram a pena.”

A palestra foi uma das mais concorridas do dia e reforçou a proposta da Expo VR 2025 de promover conteúdos relevantes para empreendedores, criadores e o público em geral. Para ter acesso à programação completa da Expo VR, que segue até domingo (3), acesse www.expovr.com.br.