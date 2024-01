Coluna Fábio Soares

BONJOUR

Um bom dia com muito glamour para meus queridos leitores!

Viagem em família: Roberto Loureiro, Viviane Loureiro, Cristiane Loureiro, Maria Fernanda Loureiro, Rogério Loureiro, Sérgio Loureiro e Maria Eduarda Loureiro aproveitando as férias na Índia. Um dos lugares visitados foi o famoso Templo de Lótus, que é uma Casa de Adoração, situado em Nova Deli, e é popularmente conhecido como Templo de Lótus devido a sua forma de flor.

O vereador Juan Pablo, entregou a moção de louvor e congratulação da Câmara Municipal de Porto Real para Herivelton Alves, pelos serviços prestados ao município. Herivelton disponibiliza conteúdos exclusivos sobre a história do município nas redes sociais, faz homenagem a figuras importantes que ajudaram na construção e desenvolvimento da cidade.

Laís Lima e seu amado Guido Carnaval compartilhou com seus seguidores lindas fotos em recente viagem para Paris, na França. No clique o casal está no Moulin Rouge, famoso cabaré, aberto em 1889, é um dos grandes símbolos da boemia na capital francesa.

O jornalista e palestrante Alysson Costa lançou ontem no Antonieta Café, em Volta Redonda, seu mais recente best seller, “Atitudenow – A Direção do Sucesso”. O evento teve toda produção da promoter Ana Paula Delgado.

Sandra Helena Guedes participou no último sábado (13) do evento Rally dos Campeões da Nipponflex, no bairro Retiro, em Volta Redonda. Foi uma noite glamourosa onde a representante da marca na região aproveitou junto dos amigos Rafael e Poliana, que foram homenageados.

Um clique especial da linda modelo volta-redondense Lara Pedron em Dubai. A jovem que atualmente mora na Europa, tem publicado fotos de lugares incríveis e encantador.

UM BRINDE À VIDA!

Desejo muitos anos de vida, luz e saúde para nossos aniversariantes:

As crianças e jovens ainda curtem as férias, mas os pais já estão de olho na lista de material escolar para a Volta às Aulas. Entre cores, formatos e personagens, a variedade de produtos para o público infantil é muito grande, por isso é essencial confirmar consultar várias lojas antes de comprar. Em Volta Redonda, o local que reúne maior número de lojas com produtos para a volta às aulas é o Shopping Park Sul. São mais de 13 lojas com oferta de produtos como lápis, canetas, papel, estojo, cadernos, mochila, lancheira e até meias e sapatos. Para facilitar a vida dos pais na busca pelos melhores produtos e preços, o Shopping Park Sul está com uma novidade: o empreendimento criou um canal no Whatsapp onde vai publicar diariamente dicas de produtos lançamento e em promoção para a volta às aulas. Os interessados poderão seguir o canal buscando pelo aplicativo de whatsapp em seu celular, por meio de link na bio de Instagram do Park Sul (@shoppingparksul) ou pelo site shoppingparksul.com.br.

