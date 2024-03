Coluna Fábio Soares

BONJOUR

Um bom dia com muito glamour para meus queridos leitores!

BADALO

Na terça-feira (20), aconteceu a comemoração de um ano do grupo Axxis Sul Fluminense, no Bosque da Lua Gastrobar, em Volta Redonda. Uma noite com presenças ilustres, muitas fotos, bate-papo e uma gastronomia de primeira qualidade. O evento teve mais uma vez assinatura da promoter Ana Paula Delgado. Na foto Diego Oliveira, Rafael Roxo (Chok Premium), Graça Paiva (Dimare), arquiteto Clayton Macedo (2º lugar Axxis), Raquel Botelho (relações públicas Axxis), e Kleber Santos.

O Grupo Axxis é um grupo de relacionamentos de lojistas e arquitetos da região Sul Fluminense, que se unem para buscar atender o consumidor final com respeito, qualidade e excelência em suas entregas, e tem a missão de gerar negócios e fidelizar os profissionais proporcionando experiências incríveis, como viagens, workshops, jantares, coquetéis, além de uma série de outras vantagens. Presentes no evento: Os arquitetos Saulo Araújo, Aline Abreu, Vera Mollica (Mollica Móveis e Decorações) e a arquiteta Maria Carolina Valim.

O grupo hoje conta com 9 lojas do segmento da construção, arquitetura e design, sendo elas: Abc da Construção Volta Redonda; Chok Premium; Dimare Planejados; Galpão Casa e Construção; Gênesys Marmoraria; Home & Tech; Igui Conceito; Rusti Moveis e Decoração; e Mollica Decorações. Mais um registro especial com Kleber Santos, Iza Valadão e Diego Oliveira.

Cada indicação gera pontuação, que no decorrer da campanha o profissional resgata tanto produtos quanto experiências. As campanhas são anuais e ao final delas os 3 primeiros colocados são homenageados, sendo que o primeiro colocado leva um prêmio master, que na campanha atual, será anunciado no segundo semestre com o objetivo de instigar a competição. No clique as arquitetas da cidade de Resende, Victória Maciel e Ana Soares.

O grupo promete grandes novidades. Siga no Instagram @axxis.sulfluminense para ficar por dentro de tudo. Nomes de peso: Izabella Paiva (Dimare), Graça Paiva (Dimare), Vera Mollica (Mollica Decorações), arquiteta Valeria Fredo (1º lugar Axxis), Wesley Sessa (Home & Tech), Flaviano Silva (Gênesys Marmoraria), Ralph Carvalho (Rusti Móveis), Raquel Botelho, Rafael Roxo (Chok Premium), Felipe Dalloglio (Igui Conceito) e Aline Flores (Igui Conceito).

Inaugurou em Barra Mansa no último sábado (24), a 108ª loja da rede de autopeças e acessórios para carros e motos, Autozone. A loja está com várias ofertas de inauguração, possui mais de 60 mil itens, atendimento no setor comercial para oficinas e mecânicos (com descontos, delivery gratuito e empréstimo de ferramentas), atendimento especializado e até serviços custo zero. A Autozone abre todos os dias, inclusive domingos e feriados, e fica situada na Avenida Vereador Hamilton Reis Alves, nº 100, Jardim Boa Vista (Em frente ao Royal). Siga no Instagram @autozonebrasil.

A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, entregou neste mês o certificado “Amigos do Turismo”, que destaca pessoas e entidades que beneficiaram de alguma forma o turismo do município no ano de 2023. De acordo com o secretário municipal de Turismo, Tisga Vieira, cerca de 70 pessoas ou entidades receberam o certificado, que é um reconhecimento pela contribuição para o desenvolvimento do segmento, trazendo inúmeros benefícios para a economia local e para o fortalecimento do turismo não só de Resende, mas de toda a região.

UM BRINDE À VIDA!

Desejo muitos anos de vida, luz e saúde para nossos aniversariantes:

+ NOTAS

No dia 01 de março estreia na cidade de Volta Redonda o “Circo dos Sonhos no Mundo da Fantasia”, às 20h, no estacionamento do Shopping Park Sul. A frente da diversão está o ator Marcos Frota. Temporada de terça a sexta-feira, sempre às 20h. Sábados, domingos e feriados às 15h, 17h30 e 20h. Os ingressos poderão ser adquiridos exclusivamente na bilheteria do circo ou através do site www.circodossonhos.com

Advertisement

BLÁ-BLÁ-BLÁ

– Sabrina Satto e Nicolas Prattes curtem Resort na Costa Rica

– Bella Campos faz teste para um dos papéis principais do remake da novela “Vale Tudo”

– Luana Piovani relembra treta com Carolina Dieckmann: “Não dou nem bom dia”

– Xamã e Mell Muzzillo vivem romance nos bastidores de “Renascer”

– Virginia contrata segurança para filha: “Se reclamar eu pago mais um”

– Faustão se pronuncia pela primeira vez após transplante de rim: “É mais tranquilo”

– Paolla Oliveira e Diogo Nogueira ganham surpresa romântica nas Maldivas

– MC Guimê está namorando empresária de Balneário Camboriú