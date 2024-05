Coluna Fábio Soares

BONJOUR

Um bom dia com muito glamour para meus queridos leitores!

BADALO

– Já são 5 anos de sucesso do Instituto Camila Nascimento na cidade de Barra Mansa, que oferece serviços como botox full face, preenchimento full face, limpeza de pele, microagulhamento, peelings, remoção de micropigmentação a laser e remoção de tatuagem a laser. Para quem gosta de aproveitar promoções, tem sessão de laser (black peel) e club do botox, especial dia das mães e vai até o dia 13 de maio. O Instituto Camila Nascimento fica localizado no Edifício Garagem, 11º andar, sala 1118 (Rua São Sebastião – Centro, Barra Mansa). Para mais informações: (24) 998462792. Siga no Instagram @institutocamilanascimento.

– A cantora Paula Toller está chegando em Volta Redonda, com sua nova turnê “Amorosa”. O Show tem a produção da Rid Eventos e acontece neste sábado, 04 de maio, no Ginásio do Clube dos Funcionários. No repertório estão as canções de maiores sucessos da carreira da artista e recentes lançamentos. Os ingressos podem ser adquiridos na Secretaria do Clube dos Funcionários; na Alquilab Pharma, Volta Redonda (Rua vinte e um, nº41, Vila Santa Cecília, Volta Redonda); Alquilab Pharma, Ano Bom (Av. Dr. Francisco Vilela, nº44, Centro, Barra Mansa – Ed. Schneider). Venda on-line: www.centraldoseventos.com.br. Para mais informações siga no Instagram @rideventos.

– No dia 27 de abril, no Haras Ivan, em Volta Redonda, foi realizada a comemoração do aniversário da empresária Rafaela Garcia. A festa foi marcada por muita música e animação, onde Rafaela celebrou seus 46 anos irradiando alegria ao lado de familiares e amigos. Desejamos a Rafaela um feliz aniversário e que Deus continue iluminando seu caminho, permitindo que ela continue sendo essa pessoa incrível! Confira alguns cliques da festa, incluindo uma foto de Rafaela Garcia com os filhos Yago Garcia e Yasmin Garcia.

– Confira mais um clique especial da noite de comemoração, onde Fabio Câmara, Rebeca Nishi, Maria Helena Franco, Rafaela Garcia, Eduardo Franco e Maria Fernanda Linhares marcaram presença ao lado da aniversariante.

– Mais amigos na festa: Gutemberg, Renata Coelho, Rafaela Garcia, Flávia Carvalho e Marco Aurélio de Souza.

– O casal de empresários Camila Máximo e Felipe de Amorim, estão à frente da empresa Ponto Cell, sediada na Avenida Paulo de Frontin, 213, Aterrado, em Volta Redonda. São mais de 14 anos de experiência no mundo dos eletrônicos, oferecendo serviço de assistência técnica e trazendo produtos da marca Apple, Xiaomi, acessórios diversos, capas de todas as marcas e modelos de telefones, produtos de informática e eletrônicos. Siga no Instagram @ponto.cellvr e acompanhe todas novidades.

– No último dia 1º de maio, o Hotel Bela Vista em Volta Redonda foi palco do aguardado lançamento dos pacotes de festas infantis e juvenis. O evento foi marcado por muita diversão e alegria, com atrações que encantaram os presentes. Os convidados puderam desfrutar de brinquedos aquáticos infláveis, animação com DJ, presença de personagens queridos, atividades recreativas e uma deliciosa gastronomia. Foi um dia inesquecível para as famílias presentes, que puderam conhecer de perto as opções oferecidas pelo Hotel Bela Vista para celebrar momentos especiais. Parabéns à equipe do hotel pela iniciativa e por proporcionar momentos tão especiais para crianças e jovens! Na foto Carol Wiziack (Gerente Geral), Carla Carvalho (Coordenadora de Eventos), Grazi Selvati (Robozão de Led + Atrações) e personagens.

UM BRINDE À VIDA!

Desejo muitos anos de vida, luz e saúde para nossos aniversariantes:

+ NOTAS

– Na terça-feira, 30 de abril, foi comemorado o Dia Nacional da Mulher e, para marcar esta data, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa (SMASDH), através do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) e em parceria com a Patrulha da Mulher, realizou a primeira ação de conscientização para a entrega da ‘Agenda Rosa’. O item contém 12 contatos telefônicos que as mulheres podem acionar caso se encontrem em alguma situação de perigo. As participantes da ação percorreram as avenidas Domingos Mariano e Joaquim Leite, no Centro.

BLÁ-BLÁ-BLÁ

– Transmissão do show de Madonna causa confusão nos bastidores da Globo

– Zé Felipe aponta Deborah Secco como inspiração para nova música

– Record se arma e prepara Rodrigo Faro para ‘guerra’ contra Celso Portiolli

– Wanessa Camargo planeja construir casa com Dado Dolabella após reconciliação

– Senna levou ‘fora’ de Xuxa nos EUA e brigou feio com Marlene, diz biografia

– Programa de Virginia Fonseca agrada e eleva audiência do SBT

– Gustavo Mioto e Ana Castela reatam namoro

– Globo cogita cancelar remake de ‘Vale Tudo’ após ‘sinal vermelho’ do público

– Vaza conversa íntima entre Amaury Lorenzo e Diego Martins