Coluna Fábio Soares

Matéria publicada em 26 de maio de 2023, 09:53 horas

BADALO

– A Loja Avatim Volta Redonda que fica na Rua 33, comemorou 1 ano de sucesso neste mês de março, e para celebrar a empresária Natasha Bandeira e sua equipe receberam vários clientes especiais para um buffet maravilhoso assinado pela chef Anna Guerra da empresa Pasta a Mano. A Avatim trabalha com produtos como difusores, perfumes, sabonetes, velas, dentre outros.

– O Grupo Juremeiros lançou o primeiro EP “Melhor que imaginar” nas plataformas digitais, e realizou show no dia 21 de maio, no Hotel Bela Vista, em Volta Redonda, com a participação dos sambistas Anderson Vaz, Jane da Pit e Tico Balanço. Foi uma tarde incrível!

– As organizadoras de eventos do Hotel Bela Vista, Carla Carvalho e Carol Wiziack, como sempre receberam toda imprensa com muito carinho no evento.

– A empresária Eurídice Lima recebeu sua merecida homenagem pela sua trajetória como mulher e empresária, pela Câmara Municipal de Resende. Parabéns e sucesso sempre! (Foto06)

UM BRINDE À VIDA!

Desejo muitos anos de vida, luz e saúde para nossos aniversariantes:

– Jésia Helena, 21 de Maio

– Renata Pançardes, 22 de Maio

– Beth Silva, 25 de Maio

+ NOTAS

– Franciane Brito da Rocha com o esposo Eduardo Cini Simoni e o lindo bebê Romeu Rocha Simoni que está caminhando para o segundo mês.

– Marinna Guedes Marcelino de Oliveira e Gabriel Folly Sarmento se casaram no último mês, na Igreja de Santo Antônio em Saudade, Barra Mansa, e a festa foi no espaço Ricardo buffet, em Volta Redonda. Desejo felicidades ao casal! Foto: Melo Photos

BLÁ-BLÁ-BLÁ

– Nicolas Cage será o superman em novo filme do The Flash

– Preta Gil reflete sobre tratamento de câncer: “Lutando, mas viva”

– Giovanna Ewbank expõe convite para sexo a três com atriz famosa

– Isis Valverde recusa “Dona Beija” para protagonizar séries no streaming

– Roger Waters anuncia shows da turnê de despedida no Brasil

– Espetáculo sobre Ney Matogrosso terá nova temporada

– Mamanas Assassinas ganham turnê pelo Brasil com elenco de filme