Aparência do site do DIÁRIO é usada para notícia falsa

Matéria publicada em 22 de março de 2020, 22:36 horas

Suposta morte comprovada por Covid-19 é mentira; site do jornal não publicou a notícia

Volta Redonda – É falso um suposto “print” de tela do site do DIÁRIO DO VALE noticiando uma morte por Covid-19 em Volta Redonda. A equipe do jornal nunca redigiu esse texto. Estamos acompanhando as fontes oficiais de informação e nunca divulgaríamos uma informação mentirosa.