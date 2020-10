Assistência Social de Barra Mansa desmente informação sobre doação de 36 mil cestas básicas

Matéria publicada em 9 de outubro de 2020, 15:45 horas

Barra Mansa – A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa negou na manhã desta sexta-feira, dia 09, uma postagem veiculada através das redes sociais sobre a doação de 36 mil cestas básicas de alimentação pelo CRAS (Centro de Referência em Assistência Social).

A gerente da Proteção Social Básica da Secretaria, Cátia Batista, esclareceu que se trata de fake news. “Em momento algum o CRAS divulgou informações com este teor. O que de fato estamos realizando é o processo de aquisição das cestas de alimentos referentes à portaria 369, de abril de 2020, do Governo Federal, que dispõe acerca do atendimento às famílias, cadastradas nos CRAS, neste momento da pandemia da Covid-19”, destacou.

A desinformação alega que as cestas serão doadas para minimizar os efeitos causados pelo novo coronavírus e pede para que os interessados se acessarem o site https://cras.acao-social.com. “A campanha é falsa e não tem qualquer relação com o órgão público”, concluiu Cátia Batista.