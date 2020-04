Áudio sobre ‘máscaras da China’ é mentiroso

Matéria publicada em 19 de abril de 2020, 14:39 horas

Volta Redonda – O secretário municipal de Saúde, Alfredo Peixoto, desmentiu um áudio que circula no WhatsApp, afirmando que os postos de saúde vão distribuir “máscaras da China”, que teriam vindo infectadas. As 45 mil máscaras que a prefeitura recebeu como doação da CSN serão distribuídas a pessoas que estejam na rua, sem a proteção, conforme informação dada no sábado pelo prefeito. Não existe qualquer fundamento na afirmação de que estariam contaminadas.