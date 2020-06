Montagem usa aparência do DIÁRIO DO VALE para acusar vereador

Matéria publicada em 28 de junho de 2020, 21:02 horas

Uma montagem que reproduz a aparência de uma reportagem do DIÁRIO DO VALE está circulando em redes sociais. Na reportagem, um suposto ex-assessor do vereador Carlinhos Santana faz graves acusações a ele. O jornal não produziu essa publicação e vai tentar descobrir os responsáveis pelo uso indevido de sua imagem.