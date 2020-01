Matéria publicada em 13 de janeiro de 2020, 15:55 horas

Barra do Piraí- Na tarde desta segunda-feira (13), uma foto do Rio Paraíba do Sul está circulando nas redes sociais. Na imagem, o nível do rio chega à ponte no centro de Barra de Piraí. De acordo com a assessoria de imprensa do município, o nível do rio está normalizado e esta foto seria de 2010, ou seja, é fake news.