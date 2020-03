Números de telefone para informar sobre casos suspeitos de Covid-19 são falsos

Matéria publicada em 18 de março de 2020, 14:02 horas

Mensagem está viralizando no WhatsApp e os números divulgados não são do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS)

Volta Redonda- Está circulando no WhatsApp uma mensagem falsa informando números de telefone para que as pessoas possam ligar e informar sobre casos suspeitos do Covid -19 (novo coronavírus), no município e estado.

A mensagem ainda afirma que através da ligação seria possível fazer o teste em casa. Entretanto, todo o conteúdo desta informação é falsa. Os números citados não pertencem ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS).

O DIÁRIO DO VALE alerta para que as pessoas não caíam nessa fake news. Todo as informações foram checadas. A mensagem abaixo é a que está sendo reproduzida no aplicativo de mensagem:

CIEVS Municipal

3202-1722 8 às 17h

99982-0841 24h

CIEVS Estadual

3116-0018 8 às 18h

99994-1088 24h

Esses são os números que devemos ligar para informar sobre casos suspeitos de COVID -19, eles vão fazer o teste em casa.