Prefeitura de Resende desmente informação contida em mensagem de WhatsApp

Matéria publicada em 27 de março de 2020, 16:37 horas

Resende – A prefeitura de Resende desmentiu nesta sexta-feira (27) uma mensagem de WhatsApp que está circulando pelas redes sociais.

Na matéria, que teria sido postada pelo site de notícias G1, diz que “o prefeito de Resende, seguindo as orientações do presidente Jair Bolsonaro, determina volta às aulas e abertura total do comércio a partir de segunda-feira, dia 30 de março”. Mas, quando o leitor clica em um dos links, aparece a foto de um humorista dizendo que é mentira. O problema é que muitas pessoas acabam lendo apenas o título, sem abrir a matéria.

O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com a prefeitura de Resende que afirmou através da Secretaria Municipal de Comunicação Social e Eventos, que se trata de uma notícia falsa.