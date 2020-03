Samuca desmente mortes por coronavírus em Volta Redonda

Matéria publicada em 19 de março de 2020, 14:46 horas

Fake news está sendo propagada nas redes sociais mencionando pacientes mortos nos hospitais municipais

Volta Redonda- O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, desmentiu na tarde desta quinta-feira (19), sobre mortes por coronavírus (Covid-19), no município. Está circulando nas redes sociais uma fake news mencionando duas mortes, uma no Hospital do Retiro e outra no Hospital São João Batista. Mas as informações são falsas.

– Estou aqui para falar sobre a importância de não disseminar fake news, estou aqui para dizer que Volta Redonda não teve, repito, não teve nenhuma morte confirmada pelo novo coronavírus (Covid-19), tanto no Hospital do Retiro, quanto no Hospital São João Batista. Temos 77 casos suspeitos em Volta Redonda, que estão sendo monitorados, todas nossas medidas até agora visam evitar as aglomerações das pessoas. Lembrar a todos de sempre lavar as mãos e fazer a higienização com álcool gel – disse o prefeito.

Samuca ressaltou ainda para os idosos acima de 60 anos evitar sair de casa.

– Você que tem mais de 60 anos evite sair de casa até que essa crise, esse vírus seja atenuado na nossa região – alertou.