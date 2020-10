Vídeo de briga entre mulheres dentro de ônibus não é de Volta Redonda, segundo prefeitura

Matéria publicada em 29 de outubro de 2020, 16:40 horas

Volta Redonda – Um vídeo de duas mulheres brigando dentro de um ônibus está viralizando nas redes sociais nesta semana. A discussão começa pois uma delas não está utilizando máscara de proteção facial, uma das exigências para que passageiros possam utilizar o transporte coletivo.

O vídeo chegou ao conhecimento do DIÁRIO DO VALE, com internautas dizendo que a briga foi registrada em Volta Redonda, em um ônibus de numeração “12187”, que circulava nos bairros 9 de Abril e Jardim Amália.

De acordo com a STMU (Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana), o ônibus não pertence ao município de Volta Redonda, pois os ônibus municipais possuem numeração de quatro dígitos, sendo que o transporte coletivo do vídeo possui cinco. Há possibilidade do ônibus ser intermunicipal e o mesmo é de responsabilidade do Detro (Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro).

No vídeo, uma das mulheres que participou da briga mencionou o nome “Santa Paula”, que é um bairro do município de São Caetano no Sul (SP).