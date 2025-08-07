Operação Shamar prende 40 por violência contra a mulher no RJ

Estado do Rio – A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, nesta quinta-feira (7), ao menos 40 suspeitos de crimes relacionados à violência contra a mulher. As prisões ocorreram em diferentes regiões do estado, durante o chamado “Dia D” da Operação Shamar — mobilização de caráter nacional que busca intensificar o combate a esse tipo de crime.

A ação integra a campanha Agosto Lilás, voltada à conscientização e ao enfrentamento da violência doméstica. Ao longo do mês, estão previstas novas operações e atividades voltadas à proteção das mulheres em todo o território fluminense.

O “Dia D” é uma data simbólica para comemorar os 19 anos da Lei Maria da Penha, que trouxe mudanças significativas na proteção à mulher no Brasil. A operação, que começou no dia 1º de agosto, registrou 137 prisões efetuadas pela Polícia Civil e pela Polícia Militar até esta quarta (6). No Rio de Janeiro, o trabalho é coordenado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp).

“Datas como essa são fundamentais para dar visibilidade ao tema. A violência contra a mulher não é apenas algo que diz respeito ao casal, esse enfrentamento deve ser feito por toda a sociedade”, explica a diretora do Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM), delegada Gabriela von Beauvais.

Ela alerta, ainda, para a importância do registro de ocorrência. “Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) mostram que 78% das vítimas de feminicídio nunca haviam comunicado anteriormente os crimes praticados pelos autores. Precisamos mudar essa cultura para garantir a proteção às mulheres.”

Desde o início do mês, já foram feitos 849 registros de ocorrência de violência contra a mulher, em todo o estado. Em 706 desses casos, a vítima solicitou medidas protetivas de urgência, e os pedidos foram encaminhados pela autoridade policial ao Judiciário.

As diligências do “Dia D” seguem até o final desta sexta, e a “Operação Shamar” será concluída apenas no dia 4 de setembro. Até lá, ocorrerão também atividades socioeducativas em escolas, espaços públicos e redes sociais.