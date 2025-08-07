quinta-feira, 7 agosto 2025
Fale conosco

Operação Shamar prende 40 por violência contra a mulher no RJ

Ação marca "Dia D" da campanha Agosto Lilás e reforça combate a crimes domésticos no estado

by Lívia Nascimento

Estado do Rio –  A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, nesta quinta-feira (7), ao menos 40 suspeitos de crimes relacionados à violência contra a mulher. As prisões ocorreram em diferentes regiões do estado, durante o chamado “Dia D” da Operação Shamar — mobilização de caráter nacional que busca intensificar o combate a esse tipo de crime.

A ação integra a campanha Agosto Lilás, voltada à conscientização e ao enfrentamento da violência doméstica. Ao longo do mês, estão previstas novas operações e atividades voltadas à proteção das mulheres em todo o território fluminense.

O “Dia D” é uma data simbólica para comemorar os 19 anos da Lei Maria da Penha, que trouxe mudanças significativas na proteção à mulher no Brasil. A operação, que começou no dia 1º de agosto, registrou 137 prisões efetuadas pela Polícia Civil e pela Polícia Militar até esta quarta (6). No Rio de Janeiro, o trabalho é coordenado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp).

“Datas como essa são fundamentais para dar visibilidade ao tema. A violência contra a mulher não é apenas algo que diz respeito ao casal, esse enfrentamento deve ser feito por toda a sociedade”, explica a diretora do Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM), delegada Gabriela von Beauvais.

Ela alerta, ainda, para a importância do registro de ocorrência. “Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) mostram que 78% das vítimas de feminicídio nunca haviam comunicado anteriormente os crimes praticados pelos autores. Precisamos mudar essa cultura para garantir a proteção às mulheres.”

Desde o início do mês, já foram feitos 849 registros de ocorrência de violência contra a mulher, em todo o estado. Em 706 desses casos, a vítima solicitou medidas protetivas de urgência, e os pedidos foram encaminhados pela autoridade policial ao Judiciário.

As diligências do “Dia D” seguem até o final desta sexta, e a “Operação Shamar” será concluída apenas no dia 4 de setembro. Até lá, ocorrerão também atividades socioeducativas em escolas, espaços públicos e redes sociais.

 

Você também pode gostar

Mochila com drogas e munições é apreendida no...

Dois suspeitos são detidos com pistola e revólver...

Foragido por estupro de vulnerável e tentativa de...

Veículo com registro de furto é localizado em...

Funcionário é preso por tentativa de furto em...

Castro anuncia 50 novas viaturas para a Patrulha...

PF deflagra Operação no Centro do Rio com...

Volta Redonda reduz crimes e completa cinco meses...

Oposição pernoita nos plenários do Congresso para impedir...

BM: Jovem sem CNH é flagrado com moto...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996