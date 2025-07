Atirador abre fogo em edifício de Nova York e mata quatro pessoas

Nova York (EUA) – Um homem de 27 anos, identificado como Shane Tamura, matou quatro pessoas, incluindo um policial, e cometeu suicídio na segunda-feira (28) após invadir armado um edifício comercial na Park Avenue, região central de Nova York, nos EUA.

Segundo a polícia, o atirador, que saiu de Las Vegas e cruzou o país de carro, entrou no prédio com um rifle M4, matou vítimas no saguão e no 33º andar, e se matou em seguida. As investigações seguem nesta terça-feira (29).

Câmeras de segurança registraram o suspeito chegando de BMW, vestindo óculos escuros e portando o fuzil. Entre os mortos estão uma mulher baleada atrás de uma coluna, um segurança, outro homem e o policial Didarul Islam, 36, imigrante de Bangladesh. Ele deixa dois filhos e uma mulher grávida.

A polícia informou que o atirador tinha como alvo a sede da NFL, localizada no mesmo edifício, mas acabou acessando outro andar após utilizar o elevador errado. Um bilhete de três páginas foi encontrado com ele, no qual responsabilizava a liga de futebol americano por uma condição neurológica degenerativa adquirida após lesões no ensino médio. No texto, o homem pede que seu cérebro seja estudado.

A motivação do crime ainda está sob investigação, com auxílio do FBI. O edifício, localizado em uma região que concentra alguns dos principais pontos turísticos da cidade, como o MoMA e a Quinta Avenida, também abriga escritórios da Blackstone, KPMG e Deutsche Bank.