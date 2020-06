Colômbia: 1ª morte por covid-19 aconteceu antes do que se pensava

O país relatou o primeiro caso da doença no dia 6 de março, e o que pensava ser sua primeira morte – a de um taxista de 58 anos na cidade de Cartagena – no dia 21 de março.

Dados referentes ao número de mortos, apresentados pelo Departamento Administrativo Nacional de Estatística (Dane), mostram no entanto que a primeira morte de pessoa com suspeita de covid-19 ocorreu no dia 15 de fevereiro, enquanto a primeira morte confirmada aconteceu no dia 26 do mesmo mês.

O país registrou 30 mortes confirmadas pela covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, e 94 mortes suspeitas no primeiro trimestre, acrescentou o Dane.

Cerca de 40% das mortes por covid-19 no trimestre foram registradas na capital Bogotá, enquanto as províncias de Valle del Cauca e Bolívar apresentaram 23% e 10% dos óbitos, respectivamente.

A província de Antioquia, onde fica a segunda maior cidade do país, Medellín, notificou cerca de 59% das mortes de pessoas com suspeita da doença, segundo o departamento.