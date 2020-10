Conhecido como ‘padroeiro da internet’, Carlo Acutis será beatificado na Itália

Matéria publicada em 2 de outubro de 2020, 12:27 horas

Vaticano- O jovem Carlo Acutis, mais conhecido como “padroeiro da internet”, será beatificado no dia 10 de outubro.

Ele, que morreu vítima de uma leucemia em 2006, terá o corpo exposto para visita de fiéis no Santuário do Despojamento, em Assis, na Itália – são esperados mais de 3 mil peregrinos.

O Vaticano atribui a ele, inclusive, um milagre feito no Estado de Mato Grosso do Sul, no Brasil.

Acutis é associado à internet porque usava as redes para evangelizar e tinha conhecimento de ciência da computação muito acima da média para garotos da idade e para quem não possuía estudos específicos sobre o assunto.

Ele estava com 15 anos quando morreu. “Este rapaz foi realmente genial e muitos aspectos da sua vida representam para nós um incentivo”, disse o bispo Dom Domenico Sorrentino, ao Vatican News, site de notícias do Vaticano.

O Papa Francisco também o citou na exortação pós-sinodal Christus Vivit, como exemplo de alguém que fez um bom uso dos meios digitais para a evangelização.

A veneração ao corpo do jovem terminará às 10h30 do dia 17 de outubro, com uma missa de celebração e o fechamento da sepultura Devido à pandemia do novo coronavírus, a basílica afirmou que espalhará vários telões pela cidade.

O acesso de fiéis e jornalistas às praças de Assis, onde haverá a transmissão da cerimônia, será permitido apenas com inscrição prévia pela internet.

Ligação com o Brasil

Nascido em Londres e com boa parte da vida trilhando entre Milão e Assis, Carlo Acutis tem um milagre atribuído a ele no Mato Grosso do Sul, em 2010 – apesar de nunca ter vindo ao Brasil. Uma criança com uma doença congênita teria se curado depois que o avô tocou as roupas do jovem expostas em uma paróquia de Campo Grande.

Fonte Agência Estado*