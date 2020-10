Espanha avalia novo estado de emergência nacional para conter avanço da pandemia

Matéria publicada em 25 de outubro de 2020, 12:35 horas

Madri- O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanchez, convocou uma reunião de gabinete neste domingo para preparar novo estado de emergência para conter o avanço da segunda onda de Covid-19 no país, em iniciativa que pode envolver toque de recolher e outras restrições.

O governo espanhol informou, na noite de sábado, que a maioria dos líderes regionais da Espanha está de acordo quanto à necessidade de um novo estado de emergência e o encontro deste domingo tem por objetivo estudar os termos.

O estado de emergência atribui poderes extraordinários ao governo central, inclusive a possibilidade de suspender temporariamente liberdades individuais asseguradas pela Constituição, como o direito ao livre movimento.

Em março, no início da pandemia, a situação excepcional foi declarada no país, para que se pudesse adotar um estrito confinamento, o fechamento do comércio e o recrutamento de trabalhadores da iniciativa privada para a luta da saúde pública contra a doença.

Fonte Agência Estado*