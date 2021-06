Matéria publicada em 5 de junho de 2021, 10:47 horas

A queda dos níveis de oxigênio prejudica a vida selvagem e o abastecimento de água potável, dizem os cientistas

Washington- A crise climática está causando uma queda generalizada nos níveis de oxigênio em lagos de todo o mundo, sufocando a vida selvagem e ameaçando o abastecimento de água potável.

Os níveis decrescentes de oxigênio nos oceanos já haviam sido identificados, mas novas pesquisas mostram que o declínio nos lagos foi entre três e nove vezes mais rápido nos últimos 40 anos. Os cientistas descobriram que os níveis de oxigênio caíram 19% em águas profundas e 5% na superfície.

O aumento das temperaturas impulsionado pelo aquecimento global é a principal causa, pois, a água com maiores temperaturas não se retém tanto oxigênio. Além disso, o aumento do calor do verão deixa a camada superior dos lagos mais quentes e menos densa do que as águas abaixo, o que significa que a mistura é reduzida e o suprimento de oxigênio para as profundezas diminui.

Os níveis de oxigênio aumentaram na superfície de alguns lagos. Mas isso provavelmente se deve às altas temperaturas que impulsionam a proliferação de algas, que também podem produzir toxinas perigosas. Cortar as emissões para enfrentar a crise climática é vital, disseram os cientistas, assim como cortar o uso de fertilizantes agrícolas e poluição de esgoto urbano que também danifica lagos.

“Toda vida complexa depende de oxigênio e, portanto, quando os níveis de oxigênio caem, você realmente diminui o habitat para muitas espécies diferentes”, disse o professor Kevin Rose, do Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) dos Estados Unidos, que fez parte da equipe de pesquisa.

“Este estudo prova que o problema é ainda mais grave em águas doces [do que nos oceanos], ameaçando nossos suprimentos de água potável e o delicado equilíbrio que permite que ecossistemas complexos de água doce prosperem”, disse Curt Breneman, reitor de ciências da RPI.

Os habitats de água doce são ricos em peixes, insetos, pássaros e animais e são importantes para alimentação e recreação para os humanos. Mas eles já sofreram grandes danos, com a população média da vida selvagem caindo 84% desde 1970. Além do aquecimento global e da poluição, as causas incluem o uso excessivo de água para a agricultura.

O Estudo

O estudo, publicado na revista Nature, analisou 45.000 perfis de oxigênio dissolvido e temperaturas coletadas em cerca de 400 lagos em todo o mundo. A maioria dos registros começaram por volta de 1980, embora um tenha remontado a 1941.

Fonte: The Guardian