quarta-feira, 20 agosto 2025
EUA enviam navios de guerra à Venezuela em escalada de tensão

Governo Trump classifica Maduro como "chefe de cartel narcoterrorista" e ameaça usar "toda a força"

by Lívia Nascimento

Foto: MC3 Billy Ho/Marinha dos EUA/Wikimedia Commons

Internacional –  O governo brasileiro ainda não definiu como reagirá ao envio de navios de guerra dos Estados Unidos para a costa da Venezuela. De acordo com integrantes do Itamaraty, a orientação até agora é apenas acompanhar a movimentação e avaliar seus efeitos na região.

Navios de guerra estadunidenses, enviados por ordem do presidente Donald Trump, estão a caminho da costa da Venezuela, com chegada prevista para esta quarta-feira (20). A operação, oficialmente para combater o narcotráfico em águas internacionais, é interpretada como uma nova etapa na estratégia de pressão de Washington contra o regime de Nicolás Maduro.

A Casa Branca intensificou a retórica na véspera, com a porta-voz Karoline Leavitt se referindo a Maduro como o “chefe de um cartel narcoterrorista”. Ela afirmou que Trump está preparado para usar “toda a força americana” contra o governo venezuelano, que os EUA não reconhecem como legítimo.

Essa ação se alinha com a recente política de Trump de rotular grupos ligados ao tráfico de drogas como “terroristas”, uma medida que pode justificar ações militares sob o pretexto de proteger a segurança nacional.

