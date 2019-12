Extremistas islâmicos atacam base militar em Burkina Faso

Matéria publicada em 26 de dezembro de 2019, 07:48 horas

Tóquio – Um grupo de extremistas islâmicos atacou uma base militar em Burkina Faso. Trinta e uma mulheres estão entre os mortos.

O ataque do grupo armado no norte do país, ocorrido na terça-feira (24), desencadeou intensa batalha. Os militares dizem que sete soldados e 80 militantes foram mortos.

Quando os militantes fugiram do local, atacaram civis. As mulheres foram mortas ao longo do caminho. O presidente Roch Marc Christian Kabore divulgou uma declaração pedindo que as pessoas observem dois dias de luto.

Muçulmanos compõem a maioria da população de Burkina Faso, e cristãos representam 25%. Eventos de Natal, planejados em igrejas e outros locais, foram cancelados.

Grupos extremistas islâmicos, como a Al Qaeda e o Estado Islâmico, estão ganhando força em Burkina Faso e outras nações do oeste africano, na região de Sahel. No Níger, uma base militar foi atacada em 10 de dezembro, deixando mais de 70 soldados mortos.