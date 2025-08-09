domingo, 10 agosto 2025
Fale conosco

Governo brasileiro critica expansão militar de Israel em Gaza

Brasil diz que medida agravaria catastrófica situação humanitária

by adrielly ribeiro

Gaza – O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota neste sábado (09) na qual o governo brasileiro “deplora a decisão do governo israelense de expandir as operações militares na Faixa de Gaza, incluindo nova incursão à Cidade de Gaza”.

De acordo com a nota, a nova incursão é uma medida que agravará a “catastrófica situação humanitária da população civil palestina, assolada por cenário de mortes, deslocamento forçado, destruição e fome”.

O Itamaraty lembrou que a Faixa de Gaza, assim como a Cisjordânia e Jerusalém Oriental, é “parte inseparável do Estado da Palestina”, motivo pelo qual o Brasil renovou seu apelo pela “retirada completa e imediata” das tropas israelenses do território.

“Nesse contexto, reitera a urgência da implementação de cessar-fogo permanente, da libertação de todos os reféns e da entrada desimpedida de ajuda humanitária”, complementou.

Críticas

Na quinta-feira (7), o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que Israel pretende assumir o controle militar de toda a Faixa de Gaza. A declaração foi repudiada tanto no âmbito interno como externo de Israel.

Na sexta-feira (8), o plano do governo israelense foi criticado pelo alto comissário das Nações Unidas para Direitos Humanos, Volker Turk. Com informações da Agência Brasil.

Você também pode gostar

Lula recebe ligação de Putin e conversa sobre...

Itamaraty rebate ameaças dos EUA ao STF

Estado do Rio busca ampliar negócios com a...

“Rio é polo estratégico para saúde”, diz Fernanda...

EUA sobretaxam produtos brasileiros, mas poupam aço e...

Trump assina tarifaço e acusa governo brasileiro de...

[VÍDEO] Cortejo de Ozzy Osbourne reúne multidão em...

Sanção aplicada pelos EUA pode bloquear empresas de...

Países da América do Sul emitem alerta para...

Brasília sedia Conferência Global da ONU sobre Clima...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996