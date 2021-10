Líbano tem energia elétrica parcialmente restabelecida opôs blecaute

Matéria publicada em 11 de outubro de 2021, 17:08 horas

País vive crise que atinge toda a economia

Beirute- A rede elétrica no Líbano foi parcialmente restabelecida no domingo (10), após o blecaute de sábado, com a produção de eletricidade sendo possível graças ao fornecimento de diesel pelo Exército, disse o Ministério da Energia.

“O Exército entregou diesel, dividido igualmente entre as centrais de Deir Ammar e Zahrani”, permitindo o fornecimento de algumas horas de eletricidade por dia, informou o ministério, em comunicado.

Envolto numa crise sem precedentes, descrita pelo Banco Mundial como uma das piores da história mundial desde 1850, o Líbano sofre há vários meses racionamento de energia, que chega a ultrapassar 22 horas por dia, lutando para importar combustível, num contexto de colapso histórico da moeda nacional e de esgotamento das divisas estrangeiras.

No sábado, o país ficou, pela segunda vez desde o início de outubro, totalmente sem abastecimento de eletricidade, depois de duas grandes centrais elétricas terem deixado de funcionar por falta de combustível, segundo a empresa nacional Electricité du Liban (EDL).

Os cortes paralisam a vida da população e de vários setores vitais da economia, enquanto os gestores de geradores privados também racionam o abastecimento a negócios, hospitais e habitações, à medida que o combustível vai escasseando.

Fonte Agência Brasil*