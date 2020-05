Little Richard, um dos pais do rock ‘n’ roll, morre aos 87 anos

Matéria publicada em 9 de Maio de 2020, 11:51 horas

Washington – Little Richard, um dos nomes mais importantes da música popular no século 20, morreu neste sábado, 9, aos 87 anos. A informação foi confirmada pelo seu filho, Danny Penniman, à revista americana Rolling Stone.

Desde os anos 1950, Little Richard era a voz de diversos sucessos do rock and roll, como Tutti Frutti, Long Tall Sally, Good Golly Miss Molly, Lucille, e diversos outros.

Ao mesmo tempo influenciado pelo gospel e pelo blues, de personalidade explosiva e uma habilidade única no piano, Richard é hoje considerado um dos pais do rock and roll como o conhecemos, e suas músicas se tornaram parte do cânone do gênero pelas gerações seguintes.