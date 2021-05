O governo maltês ampliou a vacinação a grupos etários mais jovens. Quem tiver mais de 16 anos já pode avançar para a primeira dose. O próximo passo visa aos menores a partir dos 12 anos, mas o Executivo ainda aguarda luz verde das autoridades médicas europeias.

“As vacinas estão sendo administradas à taxa de uma a cada cinco segundos”, disse Chris Fearne, acrescentando que “42% da população adulta receberam duas doses”.

Na última semana, Malta registou uma média de três novos casos de covid-19 por dia, correspondendo a uma taxa de 0,2% de resultados positivos.

O pico da pandemia foi atingido em meados de março, com mais de 300 casos diários.

O ministro anunciou a possibilidade de suspender a obrigatoriedade do uso de máscara ao ar livre para as pessoas vacinadas, a partir do início de julho, se o número de novos casos permanecer baixo.

Nas praias da ilha do Mediterrâneo, será suspensa a ordem do uso de máscara para todos os banhistas.

As restrições a ginásios e piscinas também foram suspensas e o horário de fechamento de restaurantes, cafés e bares deixou de ser as 17h, ficando estendido até a meia-noite.