McCarthy ganha presidência da Câmara dos EUA - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de janeiro de 2023, 15:53 horas

Votação foi apertada e republicano teve que ceder a exigências da extrema direita

Washington, DC – Kevin McCarthy conseguiu ser eleito presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que é o equivalente à Câmara dos Deputados no Brasil. O resultado saiu apenas na décima-quinta rodada de votação,e só foi possível porque seis republicanos se abstiveram de votar.

Para ganhar, ele teve de ceder às exigências de um grupo de parlamentares de extrema direita, e mesmo assim teve menos da metade dos votos, ganhando por 216 a 212.

MacCarthy declarou em seu discurso que pretende “oferecer algum freio e contrapeso” às políticas do presidente Joe Biden.

Dentro de alguns meses, Biden vai precisar do Congresso para aprovar o aumento do limite de endividamento do governo, que já está em US$ 31,4 trilhões.